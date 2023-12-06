Politico: Экс-глава МИД Китая мог умереть после пыток 6.12.2023, 18:48

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Цинь Ган

Фото: EPA

Или покончил с собой.

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года, умер в военном госпитале Пекина, где проходят лечение китайские руководители, в результате пыток — либо он совершил самоубийство, пишет politico со ссылкой на источники, приближенные к высокопоставленным китайским чиновникам.

Цинь Ган перестал появляться на публике с 25 июня. Тогда он провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, министром иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри, а также с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Спустя месяц после этой встречи Цинь Гана отправили в отставку, назначив на его должность Ван И, руководившего ведомством с 2013 по 2022 годы.

Как утверждают источники Politico, исчезновение и последующее отстранение министра могли быть связаны с визитом Руденко в Пекин. По их словам, во время этой поездки замглавы МИД РФ якобы передал главе КНР Си Цзиньпину информацию о том, что Цинь Ган и родственники нескольких высокопоставленных офицеров передавали «ядерные секреты» КНР спецслужбам стран Запада.

Власти Китая сообщение Politico не комментировали. Собеседник RTVI в дипломатических кругах отметил, что Руденко не мог быть причастен к отстранению Цинь Гана. «Обсуждать такого рода вещи просто не входит в полномочия какого-либо заместителя министра. Подобные истории — это уровень президента лично и не рангом ниже», — пояснил источник.

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