«Большая семерка» введет эмбарго на российские алмазы 1 6.12.2023, 19:37

1,530

С нового года.

Западные страны окончательно договорились о введении санкций на алмазы из России. Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 г., затем в течение года постепенно будет вводиться эмбарго на оборот камней.

О решении должно быть объявлено в среду, 6 декабря, после онлайн-встречи лидеров «семерки», на которой будет одобрено это решение, пишет Financial Times. Если эмбарго на прямые поставки из России вступит в силу с начала года, то ограничения на закупки у третьих стран начнут действовать с 1 марта. Полностью же система отслеживания необработанных алмазов заработает с 1 сентября, рассказали газете люди, проинформированные о содержании совместного заявления G7.

По их словам, «семерка» продолжит консультации относительно системы отслеживания «с другими партнерами, включая страны, занимающиеся как добычей [алмазов], так и производством» изделий из них.

В переходный период алмазные компании смогут использовать систему самодекларирования, подобную той, что предоставляет Всемирный алмазный совет, добавляет источник Reuters. По его словам, на начальном этапе ограничения будут применяться только к необработанным камням (по поводу ограненных страны не смогли договориться).

Экспорт алмазов в 2022 г. принес России около $4 млрд.

Санкции разрабатывались с прошлого года. Летом Бельгия, крупнейший мировой ювелирный центр, сняла свои возражения и предложила ограничительные меры. Согласно им, все алмазы больше определенного размера получат уникальную маркировку, указывающую на их происхождение; данные будут записываться в блокчейн. Таким образом, по словам дипломатов из стран «семерки», будет маркироваться «от 80% до 90% алмазов в мире», что позволит как оптовым, так и розничным торговцам моментально отделять легальные алмазы от нелегальных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».