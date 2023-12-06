Википедия опубликовала список наиболее посещаемых страниц в 2023 году
- 6.12.2023, 20:48
Большое влияние на список оказала аудитория Индии и Юго-Восточной Азии.
По данным некоммерческого Фонда Wikimedia, Википедия получила более 84 миллиардов просмотров страниц в 2023 году. Об этом сообщает CNN.
Учитывая огромный всплеск популярности, страница о виртуальном чат-боте ChatGPT от OpenAI стала самой популярной страницей в Википедии в этом году, собрав более 49,4 миллиона просмотров. В феврале этого года ChatGPT установил рекорд за самый быстрый рост пользовательской базы, собрав 100 миллионов активных пользователей в январе.
Также в пятерку лидеров вошли биографии о людях, умерших в 2023 году (более 42 млн просмотров), чемпионат мира по крикету 2023 года (более 38 млн), Индийская премьер-лига (более 32 млн) и фильм «Оппенгеймер» (свыше 28 млн).
В остальном список был наполнен влиятельными фигурами из мира спорта, развлечений и бизнеса. В частности, это Тейлор Свифт, Илон Маск и Лионель Месси.
Кроме того, информация о войне в Газе, сведения о российском вторжении в Украину получили около 12,8 миллиона просмотров в Википедии.
Последним в списке оказался Эндрю Тейт, обвиненный в изнасиловании и торговле людьми в Румынии. Его страница получила более 12,7 миллиона просмотров.
Следует заметить, что аудитория Индии и Юго-Восточной Азии оказала большое влияние на список 2023 года, поскольку пятая часть списка состояла из медиа из этого региона и самой Индии. Сейчас в Индии насчитывается около 4700 активных англоязычных редакторов-волонтеров Википедии, по этому показателю страна уступает только США и Великобритании.