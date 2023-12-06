Лукашисты пришли с обыском к журналисту Борису Вырвичу 1 6.12.2023, 21:29

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Борис Вырвич

Cамого Вырвича отвезли на допрос, но позже отпустили.

В Белыничском районе силовики пришли с обыском к независимому журналисту и бывшему шеф-редактору портала 6ТV.bу Борису Вырвичу, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, силовики забрали всю компьютерную технику и мобильные телефоны, а самого Вырвича отвезли на допрос, но позже отпустили.

«Возможно, действия силовиков связаны с порталом 6TV Bielarus, который решением КГБ от 5 декабря был признан „экстремистским формированием“. В решении фигурируют фамилии людей, которые якобы причастны к проекту», - пишут правозащитники.

Напомним, 13 июля 2021 года в редакции 6ТV.by силовики провели обыск, после которого забрали всю технику. Через две недели с обыском в рамках «уголовного дела о терроризме» пришли по месту жительства шеф-редактора портала Бориса Вырвича.

Журналист тогда рассказал, что его отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Силовиков интересовали деструктивные телеграм-каналы, сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. Также от него требовали удалить сайт 6ТV.by.

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