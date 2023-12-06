закрыть
6 декабря 2023, среда, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты пришли с обыском к журналисту Борису Вырвичу

1
  • 6.12.2023, 21:29
  • 1,938
Лукашисты пришли с обыском к журналисту Борису Вырвичу
Борис Вырвич

Cамого Вырвича отвезли на допрос, но позже отпустили.

В Белыничском районе силовики пришли с обыском к независимому журналисту и бывшему шеф-редактору портала 6ТV.bу Борису Вырвичу, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, силовики забрали всю компьютерную технику и мобильные телефоны, а самого Вырвича отвезли на допрос, но позже отпустили.

«Возможно, действия силовиков связаны с порталом 6TV Bielarus, который решением КГБ от 5 декабря был признан „экстремистским формированием“. В решении фигурируют фамилии людей, которые якобы причастны к проекту», - пишут правозащитники.

Напомним, 13 июля 2021 года в редакции 6ТV.by силовики провели обыск, после которого забрали всю технику. Через две недели с обыском в рамках «уголовного дела о терроризме» пришли по месту жительства шеф-редактора портала Бориса Вырвича.

Журналист тогда рассказал, что его отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Силовиков интересовали деструктивные телеграм-каналы, сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. Также от него требовали удалить сайт 6ТV.by.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип