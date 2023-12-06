Италия вышла из китайской инициативы «Один пояс, один путь» 6.12.2023, 23:15

2,420

Правительство Джорджи Мелони уведомило Пекин о решении три дня назад.

Правительство Джорджи Мелони уведомило Китай о выходе Италии из инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). Об этом со ссылкой на источники 6 декабря сообщило агентство ANSA.

Решение, которого ожидали по крайней мере с весны 2023 года, было доведено до сведения Пекина три дня назад, хотя ни одна из сторон не опубликовала официального сообщения.

Италия присоединилась к инициативе Китая в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной Большой семерки (G7) в этом проекте. Решение Италии вызвало раздражение у ее союзников по ЕС и США.

Срок действия соглашения истекает в марте 2024 года. Но участие Италии может быть автоматически продлено, если Рим активно не выйдет из соглашения.

Премьер-министр Джорджа Мелони давно критиковала проект и выражала намерение выйти из соглашения, которое многие рассматривают как попытку Китая купить политическое влияние, но имеет ограниченные выгоды для Италии.

В июле прошлого года министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что присоединение к BRI было плохим решением. Присоединение к новому Шелковому пути, по его словам, увеличило экспорт Китая в Италию, но не оказало такого же эффекта на итальянский экспорт в Китай.

С 2024 года Италия будет председательствовать в Большой семерке, и, как ожидается, отношения с Китаем станут одной из ключевых тем политической и экономической повестки в этот период.

Ожидалось, что Италия объявит о выходе из китайской инициативы на саммите G7 в Хиросиме в мае 2023 года, но правительство решило повременить с официальными заявлениями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».