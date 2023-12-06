Какой будет погода на Новый год и Рождество в Беларуси 6.12.2023, 23:56

Ожидается мороз и снег.

Так уж исторически сложилось, что нас всегда очень волнует погода на 31 декабря и совсем не заботит прогноз на 1 января, потому что первый день года после бессонной ночи не спасет никакая погода. Для большинства он просто выпадает из жизни. Как пели незабвенные «Верасы», «на дворе ни машин, ни людей».

Поэтому давайте в первую очередь про 31 декабря. Официальный прогноз погоды белорусам дадут где-то за неделю до новогодней ночи. Сейчас можно заглянуть только на сайты долгосрочных прогнозов, где гарантии на их точность нет никакой. А еще вспомнить недавнюю историю и понять, есть ли какая-нибудь всепогодная тенденция за последние годы, пишет КП.

В прошлый Новый год в Бресте было +9

Помните, какой был новый год 2022/2023? Не таким, каким его все ждут. Проще говоря, старик пришел не в валенках и шубе, припорошенной снегом, а в демисезонной куртке и кроссовках.

В Минске было +2, в южном Бресте +9, в северном Витебске +2. Какими бы ни были скачки температуры в Беларуси в декабре, а в последний раз мороз 31 декабря в Минске был аж в 2015 году - минус 8. В последние пять лет дневная температура была плюсовой: от +1 до +3.

Ранее в Белгидромете рассказывали, что самое холодное 31 декабря в Минске за последние 10 лет было в 2014 году - тогда в некоторых местах мороз достигал -15,4 градусов, а самое теплое - в 2020 году, температура воздуха поднялась до +3,3.

Что до снега, то наибольшее количество осадков в Минске было отмечено на Новый год 2020/2021 - выпало 6,6 мм.

Самая холодная новогодняя ночь за последние 10 лет была отмечена в 2015/2016 годах, температура воздуха в полночь составила -8,4. А в 6 утра 1 января 2016 года температура опустилась до -9,2.

В последние годы волшебная ночь проходит при плюсовой температуре. С 2015 года в Минске столбик термометра ниже нуля днем не опускался.

В новогоднюю ночь ожидается снег

Что нам обещают те, кто с помощью различных моделей выдает долгосрочные прогнозы? Обещают, что ниже нуля столбик термометра 31 декабря все же опустится: днем в Минске - минус 3, а ночью на пару градусов ниже. Те же -3..-5 ждем 1 января. Причем будет идти снег. Кстати, небольшой минус - днем в районе -1..-3 - в столице Беларуси обещают все новогодние праздники - от 25 декабря до 7 января.

В южном Бресте столбик термометра будет показывать 31 декабря - 1 января от 0 днем до минус 2 ночью. Возможен снег с дождем. Такая же тенденция будет на все зимние каникулы.

В северном Витебске 31 декабря - 1 января долгосрочные прогнозы обещают днем-ночью в районе -3..-6 мороза, да еще со снегом. 25 декабря и 7 января также будет небольшой мороз.

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