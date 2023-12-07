Израильские военные пробились в центр Хан-Юниса 7.12.2023, 3:31

ЦАХАЛ захватил опорные пункты ХАМАСа.

Военные Армии обороны Израиля смогли пробиться в центр Хан-Юниса — крупного города на юге Сектора Газа.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.

По информации Армии обороны Израиля, 98-я израильская дивизия «начала комбинированную атаку в районе города Хан-Юнис против центров сосредоточения террористической организации ХАМАС».

В ЦАХАЛ уточняют, что в течение нескольких часов войска прорвали оборону бригады ХАМАСа в Хан-Юнисе, окружили город и начали маневрировать вглубь него.

Войска, возглавившие наступление, захватили опорные пункты ХАМАСа, обнаружили оружие и разведывательные материалы. Также было уничтожено множество боевиков и обнаружено десятки разрушенных тоннелей.

При этом, по информации Армии обороны, силы бригады «Коммандос» вместе с бригадой «Гивати» достигли центра Хан-Юниса и проводят «целенаправленные рейды в сердце города», убивая боевиков ХАМАС и уничтожая инфраструктуру террористической группировки.

В ходе одной из операций, по данным ЦАХАЛа, был уничтожен склад оружия в мечети.

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