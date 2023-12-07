В Беларуси двое мужчин нашли кошелек и отнесли в милицию, а на них завели уголовное дело 2 7.12.2023, 8:59

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иллюстрационное фото

Сознательность не оценили.

В Островце двое мужчин нашли на улице кошелек и отнесли в милицию, но умолчали о том, что внутри были деньги, которые они забрали себе. Итог — уголовное дело о групповой краже, сообщили в милиции.

Дело было 22 ноября. Двое островчан шли мимо магазина и наткнулись на чужой кошелек — его потеряла после шопинга 25-летняя девушка, местная жительница. Внутри оказалось 168 рублей. Часть денег один из них забрал себе, а на остальное приятели купили продукты и спиртное.

Что касается самого портмоне, мужчины вдруг решили проявить сознательность и отнесли его в милицию, объяснив, что находка была пустой. Но там поступок не оценили, выяснив, что перед деньгами островчане все-таки не устояли.

На них завели уголовное дело о групповой краже.

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