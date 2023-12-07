«И чтобы Симоньян спала перед посольством в палатке» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

7.12.2023, 9:16

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Чего же кремлевские медлят?

Суд в Иране обязал правительство США выплатить $49,7 млрд по обвинению в убийстве генерала Касема Сулеймани. Он был убит на территории Ирака, вдали от иранских границ, четыре года назад. Все-таки, до 50 млрд. не дотянули.

В этой связи непонятно, что же кремлевские медлят? Отчего не пришла в голову мысль тоже выдвинуть США похожий иск.

Обязать решением каких-нибудь судов Америку за что-то заплатить. Скажем, за ущерб, который наносит поставляемые США Украине вооружения. Или за санкции, введенные против России. Предъявить Америке (а заодно Европе) коллективный иск от имени пострадавших. Ну, там, Соловьев, Медведев, Песков, депутаты … Допустим, на триллион долларов.

Но только, конечно, не в долларах требовать выплат. Это же, якобы «резанная бумага». Поэтому потребовать от США выплат в рублях. Скажем, квадриллион рублей достаточно. И чтобы каждый день Симоньян перед американским посольством в пикетах по утрам стояла, а ночью спала там же – в палатке.

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