«Сделал это, чтобы жить легко и слушать свое сердце» 7.12.2023, 9:59

Белорусский водитель автобуса сбежал из столицы открыл в деревне уникальную мастерскую.

Бросить столицу, уехать в деревню и… начать создавать диковинные музыкальные инструменты. Такой жизненный поворот совершил Роман Курач. Три года назад он работал водителем автобуса, а сегодня мастерит флейты и планирует производить профессиональные духовые инструменты, пишет Alovakmag.by.

«Да ты просто слишком много фантазируешь!»

История того, как Роман пришел к идее создания мастерской по изготовлению этнических флейт напоминает завязку приключенческого сериала. Живя в Минске и работая в автобусном парке, он не планировал никаких перемен в жизни.

Так продолжалось до поездки на Чудесные холмы. Побывав там однажды, парень уже не смог отделаться от навязчивой мысли о переезде. И в один момент просто решился: бросил работу, выключил телефон, взял тысячу рублей и рванул на Чудесные холмы, чтобы больше не возвратиться.

«Я всегда мечтал жить поближе к земле, делать что-то своими руками. Но когда поднимал этот разговор в кругу семьи поддержки не встречал. Все говорили, что я большой фантазер. — вспоминает Роман. — Потому решил действовать быстро, ни с кем не советуясь».

Пока обнаружившие отсутствие Романа родные и работодатель пребывали в растерянности и недоумении, он вдохновленный новым поворотом жизни уже ничуть не сомневался в правильности своего решения.

Первые полтора года на Чудесных Холмах искал себя. Поселился на хуторе, в который его любезно пустил пожить в свое отсутствие новый знакомый. Брался за любую находившуюся работу, помогал местным жителям, а также подрядился на работу к местному мастеру-гусляру Дмитрию Батище. Именно там он получил первый опыт работы с деревом и заинтересовался темой создания музыкальных инструментов.

«В моем арсенале не хватало разве что флейты»

Музыка, к слову, сопровождала Романа на протяжении большей части жизни.

«У меня нет профильного образования, но я вырос в музыкальной семье и дома всегда было полно музыкальных инструментов. — говорит Роман. — Обойти их было невозможно, хотя родители никогда не принуждали к занятиям музыкой. Всевозможные гитары, барабаны, варган, бубен, гусли… В моем арсенале не хватало разве что флейты, но я до определенной поры не испытывал к ней никакого интереса».

Роман успел найти жену, съездить в путешествие и даже купить на Чудесных холмах дом, прежде чем произошел случай, определивший его дальнейший путь. Знакомый, который некогда пустил пожить на хутор, попросил помочь с его продажей, а в благодарность разрешил забрать некоторые вещи и несколько оставшихся в доме флейт.

«Это были японские сякухати — достаточно тяжелые в освоении флейты с открытым свистком. Одну подарил брату, на другой начал пытаться играть сам. Долго ничего не получалось, но в момент, когда удалось выдать первый глубокий звук меня просто пробрало до дрожи.

Я посмотрел на флейту другими глазами и подумал, что мог бы тоже изготовить такую же, а может даже и лучше».

Вдохновившись этой мыслью Роман начал всесторонне изучать тему создания духового инструмента. Находил информацию на просторах интернета, смотрел видеоролики на Ютубе. Первой изготовил индейскую вариацию флейты — пимак. После начал делать инструменты один за другим. Что-то получалось хорошо, что-то — на выброс. Но с каждой новой работой интерес и стремление делать лучше только возрастали, а с ними зрела мысль о превращение процесса в свое дело.

«Рассказал о задумке брату, показал свою первую флейту. Идея создания мастерской в нем отозвалась, и мы решили начать продвигать это дело вдвоем», — рассказывает Роман.

Так усилиями двух братьев появилось Pavetra — мастерская по изготовлению флейт

Роман занялся изготовлением инструментов, а его брат Иван погрузился в тему продвижения мастерской в социальных сетях. Весной ребята отправились с дебютом на «Чароўны млын».

За три дня ярмарки продали около десяти флейт. Это не только отбило аренду, но и оставило нас в плюсе.

Кроме того, после «Млына» еще полторы недели сохранялась большая активность в социальных сетях. В инстаграме прилетало по заказу в день. Ребята были рады их исполнить и поняли: потенциал есть.

Иван начал учиться продвижению, настраивать таргет и чат-бот. Свой вклад внесла и его супруга-дизайнер — именно она помогла «упаковать» аккаунт и нарисовала логотип.

В Pavetra, однако, на некоторый период возникло затишье. Роман признается: в какой-то момент заказов не было совсем, и он был близок к тому, чтобы растерять творческий запал. Поддержку оказали семья и друзья, которые приезжая в гости обязательно покупали что-то из ассортимента.

Вскоре дело сдвинулось с мертвой точки — приводить клиентов начала таргетированная реклама. Каким-то волшебным образом у ребят появились даже два инвестора, которые поверили в их дело и согласились профинансировать покупку необходимого оборудования.

«Один из них наш давний друг, а второго привел Иван, который не упускает возможности рассказать о нашем деле в своем окружении. — улыбаясь рассказывает Роман. — Сейчас мы проводим своеобразный технический апгрейд. Приобрели станок и закупаем оснащение для производства новых разновидностей флейт.

Кроме того, станок позволит нам увеличить объемы производства, ведь сейчас я все делаю вручную и просто не успеваю удовлетворять запрос. В день удается делать по одной-две флейте, а спрос таков, что сегодня, например, у меня на продажу имеется только один экземпляр».

Сейчас стоимость флейт у Pavetra варьируется от 60 до 200 рублей. В месяц удается продать от 10 до 17 штук. Выручка нестабильна и пока необходимость сторонней подработки у Романа все еще остается. Но мастер уверен, что с включением в процесс станка и выходом на большие мощности дело станет прибыльнее. Большой конкуренции в сфере производства флейт в Беларуси он не ощущает.

«У нас в стране ниша флейтистов довольно свободна. Есть мастера, которые точечно что-то делают, но массовости в этом нет и, в целом, конкуренция не ощущается. — делится Роман. — Кроме того, если брать во внимание этническую флейту, то это инструмент достаточно аутентичный. У каждого мастера он по виду своему и звучанию отличается и у каждого свои почитатели».

Однако оставаться только мастером по изготовлению этнических флейт Роман не планирует. Сейчас его также заинтересовала тема изготовления профессиональных флейт, ведь в Беларуси этот сегмент представлен только зарубежными производителями.

«В Беларуси производства своих профессиональных флейт как такового нет. Наша цель — начать их делать»

«Этническая флейта — это народный духовой инструмент, который любят за простоту. Их покупают люди, желающие приобщиться к музыке в обход профессиональному обучению, играть для себя, для души. Мы и дальше будем их делать, однако, стоит признать, что природная форма таких флейт, не позволяет добиться больших возможностей в плане октав. Поэтому этот инструмент не очень интересен профессионалам и не используется для академического обучения музыке.

Если касаться такого уровня, как блок-флейта и академическая свирель — это более технологичные и точные музыкальные инструменты. Играть на них учат в начальном блоке музыкальной школы. Мой интерес сейчас состоит в том, чтобы освоить их изготовление и на своем примере показать, что в Беларуси могут делать инструменты такого качества.

Ведь большинство у нас пользуется дорогими немецкими Hohner, либо и вовсе какими-то дешевыми пластиковыми аналогами, которые ни звучанием своим, ни видом не могут ни на что вдохновить», — делится своими мыслями Роман.

Мастер уверен, что экономия на инструменте часто оборачиваются тем, что что ребенок теряет желание заниматься музыкой, ведь осваивать инструмент низкого качества неинтересно.

«Мы планируем предложить нечто среднее по цене без ущерба качеству. Уверен, когда такая флейта появится на нашем рынке, многие отдадут предпочтение именно ей».

«Вся эта история о том, чтобы жить легко и просто слушать свое сердце»

Говоря перспективах Роман полон энтузиазма и видит себя не единственным мастером на своем производстве.

«Мне хотелось бы сплотить вокруг этого дела несколько мастеров и создать своеобразную творческую артель. — делится своими планами на будущее Роман. — У каждого будет возможность создавать свой инструмент, либо запустить именную линейку, которая подчеркнет индивидуальность мастера».

Не исключает Роман появления других изделий, а также музыкальных инструментов другого класса, например монохордов.

«Очень много идей и задумок, которые хочется реализовать. Есть предчувствие, что все должно получиться как нужно. Сейчас мои родные и друзья поддерживают мою деятельность и с интересом наблюдают за тем, как изменилась моя жизнь, как я нашел свое дело. Для себя я уже давно решил, что чем бы я не занялся это должно быть про любовь и доверие к себе, к миру. Только из такой позиции все начинает получаться».

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