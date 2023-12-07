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В Борисове деревья укутали в вязаные наряды

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  • 7.12.2023, 10:45
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В Борисове деревья укутали в вязаные наряды

Зачем?

В Борисове липы возле библиотеки по традиции «одели» в яркие вязаные наряды, сообщает телеграм-канал «Борисов. Жодино. Крупки».

«Вязаное граффити» появилось в Борисове в 2018 году. Шесть лип возле Борисовской центральной районной библиотеки имени Колодеева облачились в яркие вязаные наряды.

Такой вид искусства называется «ярнбомбинг» либо «вязаное граффити».

Украшения для деревьев связали сотрудники центральной районной библиотеки им. Колодеева вместе с горожанами. Борисовчане могут принести кусок связанного полотна либо связать его часть в библиотеке, таким образом поучаствовав в проекте.

Планируется, что деревья в ярких нарядах будут до прихода весны.

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