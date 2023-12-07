В Борисове деревья укутали в вязаные наряды

В Борисове деревья укутали в вязаные наряды1
- 7.12.2023, 10:45
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Зачем?
В Борисове липы возле библиотеки по традиции «одели» в яркие вязаные наряды, сообщает телеграм-канал «Борисов. Жодино. Крупки».
«Вязаное граффити» появилось в Борисове в 2018 году. Шесть лип возле Борисовской центральной районной библиотеки имени Колодеева облачились в яркие вязаные наряды.
Такой вид искусства называется «ярнбомбинг» либо «вязаное граффити».
Украшения для деревьев связали сотрудники центральной районной библиотеки им. Колодеева вместе с горожанами. Борисовчане могут принести кусок связанного полотна либо связать его часть в библиотеке, таким образом поучаствовав в проекте.
Планируется, что деревья в ярких нарядах будут до прихода весны.