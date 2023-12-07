В Борисове деревья укутали в вязаные наряды 1 7.12.2023, 10:45

1,742

Зачем?

В Борисове липы возле библиотеки по традиции «одели» в яркие вязаные наряды, сообщает телеграм-канал «Борисов. Жодино. Крупки».

«Вязаное граффити» появилось в Борисове в 2018 году. Шесть лип возле Борисовской центральной районной библиотеки имени Колодеева облачились в яркие вязаные наряды.

Такой вид искусства называется «ярнбомбинг» либо «вязаное граффити».

Украшения для деревьев связали сотрудники центральной районной библиотеки им. Колодеева вместе с горожанами. Борисовчане могут принести кусок связанного полотна либо связать его часть в библиотеке, таким образом поучаствовав в проекте.

Планируется, что деревья в ярких нарядах будут до прихода весны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».