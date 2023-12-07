«Ник и Майк»: Лукашенко очень расстроился 7.12.2023, 12:10

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Подвело не только здоровье.

«Синепалый» (Лукашенко — ред.) очень расстроился. С «окурком» (Путиным — ред.) не удалось в ОАЭ встретиться. У того не хватило времени и желания, а у «синепалого» – здоровья, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Настроение окончательно испортили и кадры приема окурка в Эмиратах, который прилетел на несколько часов. Все эти верблюды, флаги в небе, пушки и прочий антураж «синепалому» не снился, а ведь он позиционирует себя большим другом эмиратцев. Но тут на уровне протокола очень четко обозначили разницу: кто в высоком статусе, а кто – в низком.

Хранить деньги и вести бизнес в статусе регионального вассала – это статус шестерки, которая по первому вызову несется, то в Кремль, то в Пекин. А в свободное время танцует танцы с сомнительными персонажами из африканских стран.

Надо как-то заканчивать отдых и возвращаться.

Тем временем еще один друг двух диктаторов решил создать очаг напряженности. После «референдума» о возвращении «исторических территорий», которые таковыми не являются с 1899 года, Николас Мадуро готовится к своей «специальной военной операции» против соседней Гайаны. Мир все же должен осознать, что диктаторы и дальше будут генерировать кризисы и гадить под дверью, если им не показывать силу.

Пора бы уже научиться их останавливать вовремя, а не давать этой раковой опухоли разрастаться до размеров, когда она уже становится неоперабельной. Деньги, которые Николас Мадуро получил в результате сделки по ослаблению санкций на нефтяной сектор, он «неожиданно» решил использовать на войну.

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