В старинном дворце под Гродно нашли бутылки с вином, которому 200 лет 7.12.2023, 12:20

Специалисты рассказали, можно ли его пить.

В Святском дворце, возведенном в XVIII веке недалеко от Гродно, во время реставрации обнаружили полтора десятка бутылок вина двухсотлетней выдержки. Их отдали на изучение в Госкомитет судебных экспертиз: там рассказали немало подробностей, самое главное — можно ли пить найденное вино, пишет «АиФ».

Во время ремонтно-реставрационных работ в небольшом обособленном здании винодельни Святского дворцово-паркового комплекса строители случайно наткнулись на 15 старинных бутылок, закупоренных и закопанных в землю.

Реликвию отдали на изучение в управление Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области. Там признались, что за время практики видали всякое, но с подобной находкой столкнулись впервые.

По результатам экспертизы бутылки оказались аналогичны тем, что выпускались в Англии с XVII века. Форма у них неправильная, а это значит, что они изготавливались вручную стеклодувами. Об этом же говорит и отсутствие на них маркировок. Ранее виноделы попросту клеили на бутылки этикетки, вручную записывая на них, что залито. Стеклотара тогда не имела особого значения, поэтому на найденных в Святске бутылках нет ни единого клейма.

В нижней части найденных в земляном полу бутылок имеются углубления, именуемые «пунтом»: такие часто есть и на современной таре для вина. Пунт нужен для упрощения транспортировки бутылок в горизонтальном положении, он позволяет горлышку одной бутылки упираться в дно второй и надежно фиксироваться. Кроме того, выемка служит местом сбора осадка при хранении вина, выступает своего рода «маркером» при разливе вина в бокалы для уменьшения попадания взвесей.

К слову, изготовлены найденные бутылки из прозрачного стекла, покрытого наслоениями разных цветов с отливами, а после их извлечения из земли расцветка начала меняться под воздействием света и кислорода. Бутылки залиты воском в качестве пробки — это вещество герметично защищает жидкость внутри от агрессивного воздействия внешней среды и позволяет сохранять содержимое сосуда на протяжении столетий.

И, наконец, самое интересное: напиток внутри бутылок действительно оказался вином, точнее, тем, что от него осталось. Жидкость сильно пахнет уксусной кислотой, хотя и сохранила нотки характерного для виноградного вина аромата. Содержание этилового спирта в ней составляет 1,5% об.

Увы, хотя найденное вино является сверхвыдержанным, к употреблению оно уже не пригодно, постановили эксперты. Определить вплоть до года его точный возраст фактически невозможно, однако, по всей вероятности, напитку порядка двухсот лет.

Святской дворцово-парковый комплекс возводил богатый дворянский род Воловичей. Основные работы выполнялись в период с 1779 по 1810 год по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко, совместившего черты классицизма и барокко. Внешне дворец очень напоминал французский Версаль.

В 1930-е годы появился проект превращения дворца в наркологическую лечебницу, частично он даже реконструировался. В советские времена здесь разместили госпиталь, а в 1992—2007 годах проходили реабилитацию больные туберкулезом. Сейчас дворцово-парковый комплекс находится в ведении ОАО «Санаторий Озерный». Считается памятником архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века, внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.

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