Агент Володька на российском троне Игорь Эйдман

7.12.2023, 13:09

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От ненастоящего «иноагента» — подлинному.

Вот интересно, Володька, назначил меня твой Минюст иностранным агентом, а чьей страны - не указал. Это как обвинить человека в убийстве или воровстве, не уточняя, кого он, собственно, убил или что украл.

И где я агент - тоже информации нет. В России я давно не появляюсь. Не могу же я быть агентом там, где не бываю. Значит я не в России агент? А где тогда?

Такой вот я, ненастоящий, не пойми чей, незнамо где иноагент. Куда мне до тебя. Ты-то, Вовка, ни какой-нибудь абстрактно-иностранный, а конкретный китайский агент. Идеально подходишь под определение иноагента в российском законодательстве как лица, получающего иностранную поддержку или находящегося под «иностранным влиянием». Ты же даже гордишься китайской поддержкой и ходишь на задних лапах перед большим братом Си.

Более того, ты действуешь в интересах Китая против своей страны, фактически позволяя ему расхищать ее природные богатства. Что, кстати, скажешь о сотнях километров приграничной российской территории, которые ты передал Китаю? О миллионах гектар вырубленного китайцами леса и захваченных земель, о разворованных природных богатствах Сибири и Дальнего Востока?

Китай используют тебя как своего агента по полной программе: качает по дешевке энергоносители и прочие ништяки из России, пугает тобой американцев, чтобы заставить их идти на уступки.

Известно, кто первый кричит: «Держи вора!». Вот и ты, фактически выполняя функции китайского агента на российском троне, обвиняешь своих критиков в иноагенстве.

Игорь Эйдман, t.me

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