В Европарламенте предлагают отменить право вето в решениях о расширении ЕС 5 7.12.2023, 17:48

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Чтобы поставить на место Виктора Орбана.

Вице-председатель группы социалистов и демократов в Европарламенте Педро Маркес считает, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нельзя позволить «шантажировать» остальных членов ЕС угрозами заблокировать переговоры о членстве Украины.

Слова евродепутата приводит издание The Guardian, пишет «Европейская правда».

Маркес заявил, что ЕС должен отказаться от своего правила, согласно которому решения о расширении должны приниматься единогласно.

«Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы являетесь демократической страной. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри», – пояснил он.

Маркес предостерег от неспособности ЕС договориться о поддержке Украины и ее движения в Евросоюз.

«В момент, когда Конгресс США только что отклонил предложение Джо Байдена продолжить поддержку Украины, мы не можем поставить себя в ситуацию, когда украинцы видят, что мы также не способны продолжать им помогать.

С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине», – сказал евродепутат.

Он подчеркнул, что ЕС «не может обменивать деньги на ценности».

Это предупреждение прозвучало накануне запланированной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с венгерским премьером Виктором Орбаном в Париже за ужином в четверг вечером.

Ожидается, что французский лидер скажет Орбану, что блокирование начала переговоров с Украиной подорвет стратегию ЕС в борьбе с Владимиром Путиным.

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС 14-15 декабря, четко дав понять в двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что он выступает против переговоров о вступлении с Киевом и вместо этого хочет провести стратегическую дискуссию по поддержке Евросоюзом Украины.

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