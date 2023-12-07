В Европарламенте предлагают отменить право вето в решениях о расширении ЕС

В Европарламенте предлагают отменить право вето в решениях о расширении ЕС5
- 7.12.2023, 17:48
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Чтобы поставить на место Виктора Орбана.
Вице-председатель группы социалистов и демократов в Европарламенте Педро Маркес считает, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нельзя позволить «шантажировать» остальных членов ЕС угрозами заблокировать переговоры о членстве Украины.
Слова евродепутата приводит издание The Guardian, пишет «Европейская правда».
Маркес заявил, что ЕС должен отказаться от своего правила, согласно которому решения о расширении должны приниматься единогласно.
«Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы являетесь демократической страной. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри», – пояснил он.
Маркес предостерег от неспособности ЕС договориться о поддержке Украины и ее движения в Евросоюз.
«В момент, когда Конгресс США только что отклонил предложение Джо Байдена продолжить поддержку Украины, мы не можем поставить себя в ситуацию, когда украинцы видят, что мы также не способны продолжать им помогать.
С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине», – сказал евродепутат.
Он подчеркнул, что ЕС «не может обменивать деньги на ценности».
Это предупреждение прозвучало накануне запланированной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с венгерским премьером Виктором Орбаном в Париже за ужином в четверг вечером.
Ожидается, что французский лидер скажет Орбану, что блокирование начала переговоров с Украиной подорвет стратегию ЕС в борьбе с Владимиром Путиным.
Орбан угрожает сорвать саммит ЕС 14-15 декабря, четко дав понять в двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что он выступает против переговоров о вступлении с Киевом и вместо этого хочет провести стратегическую дискуссию по поддержке Евросоюзом Украины.