Кто кроме Путина Андрей Окунь

7.12.2023, 18:01

Андрей Окунь

Да кто угодно.

Совет Федерации назначил дату перевыборов Путина. Отличный повод вновь поговорить о человеке, который убеждает нас, что после 23 лет у власти все еще может принести стране пользу.

Россиянам часто говорили: «А кто кроме Путина?» — И люди соглашались, кивали, повторяли за властью эту фразу. Вы, возможно, слышали ее от родственников или знакомых. «Кто кроме?» В этот момент оппозиционно настроенные граждане стараются подобрать с десяток фамилий, а я пойду от обратного и скажу:

«Я согласен! Никто кроме Путина!»

А теперь давайте представим, что действительно никто кроме Путина не справится с управлением Россией. Якобы только он в силах остановить ее от распада и деградации. Сразу хочется спросить, что же такое случилось с Россией. Россия что ли таланты перестала производить в промышленных масштабах? Или, может, умные люди выродились? Тем более что все критические ошибки и поражения были допущены при Путине и при его активном участии.

Тезис о том, что Путин единственный из 140 миллионов, кто способен вывести Россию из кризиса, как минимум выглядит неправдоподобно. Не бывает незаменимых людей, это исторический факт. Как не бывает и таланта на монополию. Через 5-10 лет обязательно появляются люди совсем другой формации, других навыков и качеств. Они моложе, сильнее и лучше адаптированы к стремительно меняющемуся миру. Таков закон эволюции, без соблюдения которого человечество бы давно вымерло. Следующее поколение всегда лучше и умнее предыдущего.

Но на Путине привычная поступь истории почему-то должна сбиваться, рождая на свет не поддающуюся описанию аномалию. Только Путин и никто кроме. Но как тогда без него расширилась Российская Империя? Как уцелели в первые годы после революции большевики? Как Советский Союз победил Гитлера? Как уцелела-то Россия без Солнцеликого? Как она могла сохраниться и даже нередко быть впереди всего мира, если во главе нее не стоял Путин?

Полагаю, что в России можно было бы выудить из народа минимум несколько сотен достойных кандидатов. У нас вон только по тюрьмам распихано с десяток выдающихся политиков. Посему считаю, что сказать: «Никто кроме Путина», — может только русофоб, презирающий Россию и ее многовековую историю. Кто кроме Путина? Сейчас уже кто угодно.

Андрей Окунь, Telegram

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