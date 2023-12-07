Зеленский собирается на инаугурацию нового президента Аргентины 7.12.2023, 18:46

Это будет его первая поездка в Латинскую Америку с начала российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея в воскресенье, 10 декабря. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает аргентинское издание TN) со ссылкой на посольство Украины.

Ожидается, что Зеленский прибудет утром 10 декабря. Это будет его первая поездка в Латинскую Америку с начала российского вторжения в Украину, что является «сильным политическим жестом в отношении региона», пишет издание.

Приглашение Зеленского также является явным жестом Милея в сторону Украины и означает отход от нейтральной позиции, занятой администрацией предыдущего президента страны Альберто Фернандеса, подчеркивается в материале.

По данным издания, присутствие украинского президента в Аргентине заставит ужесточить протоколы безопасности на инаугурации, поскольку «он стал объектом нескольких покушений со стороны России».

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