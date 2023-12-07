Турция и Греция подписали декларацию о дружбе и добрососедстве 1 7.12.2023, 19:11

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Детали.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Афинах совместную декларацию о дружбе и добрососедстве. Об этом сообщило греческое издание Kantimerini.

По данным издания, в документе стороны подчеркнули важность сотрудничества для регионального процветания, необходимость продолжения работы на благо обоих народов и стремление укрепить двусторонние связи через прямые консультации.

Страны договорились развивать дружеские отношения, взаимное уважение и мирное сосуществование, решая любые разногласия мирными средствами и в соответствии с международным правом и Уставом ООН, отметили в издании.

Согласно документу, Турция и Греция также обязались воздерживаться от действий, которые могут нарушить мир и стабильность в регионе.

Эта декларация не является международным соглашением, обязательным для стран в соответствии с международным правом, подчеркнуло издание. Ни одно положение этой декларации не создает юридические права или обязательства для стран.

Также по данным издания, Эрдоган после встречи Мицотакисом заявил, что между странами «нет никакого вопроса, который был бы не решен».

«Мы сосредоточимся на общей картине и не будем подобны тем, кто переплывает море и тонет в реке», – подчеркнул президент Турции.

В издании отметили, что они хотели бы увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд, а Эрдоган заявил, что обе страны могли бы извлечь пользу из ежегодных встреч на высшем уровне.

«География и история диктуют, что мы живем по соседству. Но я чувствую историческую ответственность за то, чтобы использовать эту возможность для сближения двух государств, равно как и наши границы», – сказал Мицотакис.

Греция и Турция десятилетиями враждовали из-за вопроса о том, где начинаются и заканчиваются их континентальные шельфы, энергетические ресурсы, пролеты над Эгейским морем и этнически разделенный Кипр. В 1990-х годах страны оказались на грани войны, а в последние годы спорят из-за энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья, вопроса обороны, миграции и приобретения истребителей, что прервало переговоры о сотрудничестве.

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