Белорус 20 лет живет в Германии, но не хочет немецкий паспорт 1 7.12.2023, 19:14

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Почему?

В конце ноября случилась резонансная история: Литва аннулировала ВНЖ и выслала из страны белоруса, который 17 лет жил и работал в этой стране. В иммигрантских чатах многие удивлялись: почему бы после стольких лет жизни за границей не получить иностранный паспорт? Скорее всего, он обезопасил бы человека от подобной ситуации. «Зеркало» поговорило с белорусом, который 20 лет живет в Германии и не хочет менять «слабый» отечественный паспорт на «сильный» немецкий.

42-летний Антон переехал в Германию 20 лет назад. Тут он отучился в местном университете, устроился на работу — инженером в автомобильную сферу.

— Обзавелся семьей и жильем. Первые лет пять-шесть жил на основании временного вида на жительство, а затем получил постоянный ВНЖ, — рассказывает он.

Постоянный вид на жительство в Германии не ограничен по времени — его не нужно продлевать и можно получить после пяти лет проживания в стране, подтвердив определенный уровень своих доходов и знание немецкого языка. После многих лет жизни и работы в Германии Антон мог бы получить и немецкое гражданство. Но этого делать он не хочет и считает паспорт Беларуси вполне удобным для себя.

— Немецкие законы не позволяют иметь два гражданства, а белорусское терять я не хочу, — объясняет мужчина. — Паспорт Германии был бы нужен, если бы я часто выезжал за пределы Шенгенской зоны, но я этого не делаю. Внутри «шенгена» передвигаюсь без каких-либо ограничений. К тому же я езжу в Беларусь — как минимум раз в год. Без белорусского паспорта пришлось бы постоянно оформлять визы.

В Беларуси у Антона живет мама, и она, по его словам, была бы резко против, если бы он стал гражданином Германии.

— Мои родители очень тяжело переживали мой отъезд, — вспоминает инженер. — Я единственный ребенок в семье, и они посчитали, что я их бросил. Ополчились против всего немецкого. Считают, что Германия — зло. Я пытался что-то рассказывать, объяснять — бесполезно. Сын — немец? Для мамы это стало бы концом света.

Запрет на выдачу паспортов и других документов в белорусских посольствах Антона не пугает. Считает, что спокойно сможет попасть в Беларусь, когда в этом будет необходимость.

— События последних лет не повлияли на мое решение оставаться гражданином Беларуси, — рассуждает он. — Для меня паспорт — просто формальный документ, который не показывает мое отношение к тому или иному государству. Мне удобнее сейчас с белорусским. Он никогда не создавал мне в Германии больших проблем.

Собеседник вспоминает два случая за 20 лет жизни в европейской стране, когда его белорусское происхождение вызвало некоторые сложности.

— Наша компания работала с военным заказом, и меня до этого проекта, как иностранца, не допустили. Но это было много лет назад, — отмечает Антон. — Еще один случай был в прошлом году. Страны ЕС начали вводить санкции — и у россиян и белорусов немецкие банки попросили подтвердить ВНЖ. Клиентом банка я был давно. Руководитель филиала даже говорил мне, что у меня в банке хорошая репутация — надежный клиент с приличной суммой на счету. Отправил в банк все нужные документы. Через несколько месяцев приходит письмо: банк расторгает контракт со мной. Пытался выяснить причину — никто ничего не объяснил. Сослались на внутренние правила. Это было очень неудобно, потому что в Германии ко счету в банке привязаны многочисленные платежи. Пришлось сменить банк. Тем не менее это всего два случая за 20 лет жизни в стране. Других неудобств не было.

Антон слышал об истории с белорусом, которому аннулировали ВНЖ (правда, временный) после 17 лет жизни в Литве и депортировали в Беларусь. Но говорит, нет опасений, что с ним может произойти подобная история.

— Я живу в Германии постоянно, дети — граждане Германии, я работаю на немецкую компанию, плачу здесь налоги, никогда не привлекался в полицию, — перечисляет белорус. — Причин лишить меня вида на жительство абсолютно нет. У немцев хватает проблем с нелегалами, чтобы создавать их такому примерному бюргеру, как я.

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