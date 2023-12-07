Совсем скоро можно будет увидеть, как погаснет звезда Бетельгейзе 7.12.2023, 19:39

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Редкое явление.

12 декабря ожидается уникальное астрономическое явление: одна из самых ярких звезд на ночном небе, Бетельгейзе, временно погаснет на 12 секунд, затемненная астероидом 319 Леона, передает «Новое время».

Обычно занимающая 10-е место по яркости среди звезд, Бетельгейзе предоставит ученым ценную возможность создать детальную карту ее поверхности.

Наблюдение перекрытия звезды астероидом является аномальным событием, но даже более мелкий астероид может вызвать кольцевое затмение Бетельгейзе. Это зрелище будет доступно лишь ограниченному числу наблюдателей на Земле.

Астрономы с нетерпением ждут этого события, поскольку оно предоставит уникальную возможность более детального изучения гигантской звезды. В это время можно будет получить больше информации о ее переменной яркости, связанной с конвективными ячейками на ее поверхности.

Чтобы наблюдать это явление в Северном полушарии, астрономы рекомендуют обращать взгляд на восток примерно через два часа после захода солнца 12 декабря. Само затмение должно произойти около 2017 по восточному времени. Три звезды Пояса Ориона — Альнитак, Альнилам и Минтаку — поднимутся в небо, а Бетельгейзе будет видна слева от Минтаки.

Это уникальное астрономическое событие предоставляет возможность расширить наши знания о звездах и астероидах, открывая новые горизонты в изучении Вселенной.

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