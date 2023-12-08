Представитель Госдепа США: Мы закроем для Лукашенко все «лазейки» 4 8.12.2023, 8:45

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Приближаются новые санкции.

Вашингтон будет и впредь поддерживать демократические силы Беларуси и вводить ограничения в отношении режима Александра Лукашенко.

Об этом в интервью «Белсату» заявил Кристофер Смит (Christopher W. Smith), заместитель помощника госсекретаря США.

По его словам, США продолжают поддерживать стремления белорусского народа к демократии, правам человека, основным и фундаментальным свободам, «которые подавляются режимом Лукашенко». Также собеседник сказал, что Лукашенко «торгует белорусским суверенитетом ради сохранения собственного положения»и «достижения своих собственных корыстных целей».

«Наши действия направлены как на поддержку белорусских демократических сил, так и на введение санкций и других мер, направленных на то, чтобы заставить Лукашенко и его режим заплатить за нарушения прав человека, нападки на демократию и содействие Путину в его вторжении в Украину», – отметил Смит.

Он отметил, что в Вашингтоне не получали никаких сигналов от режима Лукашенко относительно возможного «диалога» и «переговоров». В целом же, по его словам, отправной точкой для обсуждений будущих отношений является освобождение всех политзаключенных.

«И пока мы не увидим изменения в поведении Лукашенко, мы будем только наращивать наши усилия по давлению на его режим», – заявил представитель Госдепартамента.

Смит пообещал «дополнять наши санкционные пакеты, включая закрытие щелей и дыр в санкциях», поскольку «режим хорошо подстраивается».

«Мы пытаемся выявить и уничтожить такие возможности. И мы активно работаем не только внутри американских ведомств, но также и с демократическими силами, чтобы определить, в каких сферах мы можем нанести Лукашенко наибольший ущерб за репрессии и поддержку российской агрессии в Украине», – сказал он.

Заместитель помощника госсекретаря не стал анонсировать будущие ограничения, но гарантировал, что «наступают новые санкции».

«Особенно в связи с его атаками на демократию, права человека и, конечно, поддержанием российского вторжения в Украину», – заявил Смит.

В частности, США «сконцентрированы на санкционной перспективе» в вопросе «той роли, которую играет режим Лукашенко в эксплуатации и похищении детей из Украины, их перемещении в Беларусь и далее – в Россию».