«Посмотрел карту под своей лампой магической и что-то быстро нажал в компьютере» 8.12.2023, 8:57

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Белорусы с иностранными ВНЖ рассказали, как пересекали границу.

В конце ноября начали распространяться слухи о том, как гражданина Беларуси не выпустили из страны, так как он не имел ни визы, ни извещения из белорусского отдела по гражданству и миграции о том, что уведомил власти о зарубежном ВНЖ.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, телеграм-канал белорусских айтишников за рубежом DzikPic расспросил своих читателей, как они проходили границу со «скрытыми» от государства ВНЖ в последнее время, пишет devby.io.

О самой ситуации с якобы запретом на выезд рассказал в тиктоке визовый посредник, агентство Tutvisa, а касалась она якобы их клиента. Однако опрос канала DzikPic, на который откликнулся с десяток человек, информацию не подтвердил, так как ни в одном случае отсутствие визы и наличие ВНЖ без уведомления не стало причиной отказа в выезде из Беларуси.

«Муж ехал на прошлой неделе из Беларуси через литовскую границу, никаких вопросов не было. У него визы давно нет, но есть ВНЖ, о котором он никого не оповещал».

«Со 2 на 3 декабря проходили польскую границу. В автобусе было много людей с ВНЖ, более десяти точно. Но ни у кого ничего не спросили, хотя волнения были после новости в тиктоке. У нас с мужем не было виз, у меня вообще паспорт без виз, только с отметками от прошлых пересечений — никто ничего не сказал».

«Я выезжал в Польшу из Беларуси в субботу, ни о каком ВНЖ никого не оповещал. Пограничник только попросил карту быта (виза просрочена), справок никаких не просил. Посмотрел карту под своей лампой магической, что-то быстро нажал в компьютере (может, чекбокс какой клацнул), пожелал счастливого пути. Вот и все».

«Выезжала неделю назад, никаких вопросов не возникало, карту побыта в прошлом месяце получила».

«Ездила на неделю в Беларусь из Польши, не выезжая до этого больше года. Выезжала с ВНЖ, который получила за две недели до поездки. Вопросов на границе ни в одну, ни в другую сторону не задавали».

«Я ездила 20 ноября в Беларусь из Польши и 1 декабря обратно, с польским ВНЖ без визы. МВД о наличии ВНЖ я не оповещала. Все было спокойно: ни у кого не проверяли причины поездки, хотя в автобусе было еще несколько человек, которые ездили с ВНЖ, и они тоже успешно прошли границу».

«В Польше мы с весны 2022 года, у обоих ВНЖ. 19 ноября выезжали с женой из Беларуси в Польшу автобусом. У жены был абсолютно чистый паспорт (ездили менять) — в итоге выехали без вопросов, у меня тоже не спрашивали про визу».

«Жена недавно приехала из Беларуси в Польшу. Все тихо, белорусы не спрашивали даже о карте побыта. Это уже поляки смотрят основания для въезда».

Согласно требованиям измененного закона о гражданстве, вступившего в силу 11 июля 2023 года, человек должен сообщить о наличии у себя иностранного ВНЖ, гражданства или карты поляка в течение трех месяцев со времени их получения, а те, которые получили ранее — в течение трех месяцев от вступления измененных норм в силу.

Пока что никакой ответственности за несообщение о наличии документов, как заверил на днях начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, не предусмотрено, но «этот вопрос прорабатывается соответствующими органами».

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