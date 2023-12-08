Reuters: Байден согласился депортировать беженцев из США ради военной помощи Украине 8.12.2023, 9:07

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Президент пошел на компромисс с республиканцами в Конгрессе.

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на ужесточение миграционной политики и ускоренную депортацию беженцев, чтобы добиться от республиканцев в Конгрессе одобрения помощи Украине, рассказал Reuters источник, знакомый с обсуждением этого вопроса.

В частности, Белый дом может сделать строже стандарты прохождения проверки для получения убежища, разрешить выдворять беженцев не только на границе, но и со всей территории страны, а также может согласиться, чтобы просителям, прибывшим через третьи страны на пути в США, отказывали в убежище.

Также, по словам источника, сенаторами из обеих партий, работающими над соглашением, обсуждается введение численного ограничения на прошения о предоставлении убежища.

Потенциальная сделка должна сократить масштабы нелегальной миграции как минимум вдвое, но пока неизвестно, удастся ли ее согласовать до Рождества, которое отмечается 25 декабря, сказал Reuters сенатор-республиканец Том Тиллис. «Нам предстоит еще много работы», — подчеркнул он.

Накануне в Сенате США провалилось голосование по законопроекту о предоставлении Украине $61 млрд помощи. Для одобрения документа требовалось 60 голосов, но он получил только 49. Республиканцы, голосовавшие против, потребовали увязать пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню с ужесточением миграционного законодательства.

После этого Байден назвал «абсолютным безумием» невозможность предоставить помощь Украине. Он призвал «не дать [президенту РФ Владимиру] Путину победить» и не преподносить ему «шикарнейший подарок».

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