Видеофакт: Русский солдат бредет с двумя мешками по полевой дороге и гибнет от украинского дрона 8.12.2023, 10:03

Оккупант тщетно пытался убежать, бросив ношу.

Аэроразведчики 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали оккупанта, сбросив на него боеприпас с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант, который шел по полевой дороге с двумя мешками в руках, заметив украинский дрон, тщетно пытался убежать.

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