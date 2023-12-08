Украинский Моссад Тарас Загородный

8.12.2023, 11:20

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Тарас Загородный

Ликвидация Кивы демонстрирует неспособность спецслужб РФ уберечь предателей Украины от СБУ.

То количество мемов, которое породила вчера ликвидация Ильи Кивы, трудно переплюнуть. То, что Кива больше не «За жизнь», мы уже знаем. Требование покойного – «вату в землю» – реализовано в полной мере. Давайте проанализируем, к чему приведет это событие.

Ликвидация Кивы еще раз доказывает на практике, что Служба безопасности готова доставать и уничтожать каждого предателя, который призывает убивать украинцев. Неофициально есть информация, что Кива – одна из законных целей так называемого длинного «списка Малюка». Туда входят люди, которые совершали военные преступления и призывали к геноциду украинцев. Попасть в этот список – гарантированная черная метка.

Знал ли Кива, что находится в этом списке? Очевидно. Принял меры для собственной безопасности. Переехал в дорогой закрытый комплекс под Москвой – «Величъ». Чтобы записывать видео, «тихонечко в лес уходил», дабы не обнаружили его геолокацию. Помогла ему русская «Величъ»? Нет. Ликвидация Кивы демонстрирует неспособность спецслужб РФ уберечь предателей от работы СБУ. Даже в Москве. Достанут и в Бурятии, где недавно прошла одна из наших спецопераций.

Еще один немаловажный аспект. Ликвидация предателей – системная история. В тот же день, что и Кива, в Луганске был ликвидирован военный преступник, так называемый депутат «ЛНР» Олег Попов. Попов – фигура менее медийная, чем Кива. Но его ликвидация – это еще один звоночек для всех коллаборантов. Такие звонки звучат для предателей все чаще.

Вчерашний день еще раз показал, что общество ждет и аплодирует такому наказанию предателей. Это демонстрирует, в том числе, и поддержка действий СБУ, которую фиксируют социологи, – самая большая за весь период независимости. В мире такие действия сравнивают с израильским «Моссадом» лучших времен: врагов государства найдут и накажут, где бы они ни находились. Если ты русский террорист или коллаборант, то подорвать тебя могут как на оккупированной территории, так и в Москве. Тот же опыт «Моссада» свидетельствует, что такое знание приводит предателей к истерикам и постоянным поискам «кротов» в своих рядах. То есть одного Киву ликвидировали, другие 10 «кив» в панике залегли на дно, а еще 10 задумались, становиться ли им «кивами» вообще, учитывая опасность такой деятельности. Такова вот простая арифметика спецслужб.

Был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Но одно из его пожеланий украинцы все же выполнили: «Вата любит силу. Всех, кто тихонько поет гимн РФ и пользуется тряпочками типа колорадских лент, нужно закапывать в землю». Это цитата Ильи Кивы 2015 года. Что ж, подчиненные Малюка свою часть работы выполнили. Закапывайте.

Тарас Загородный, «Цензор.нет»

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