Белорус вернулся домой с конусом под днищем автомобиля 8.12.2023, 11:24

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А дальше началось неожиданное.

Дабы перекрыть участок проезжей части для выполнения ремонтных работ, используются временные ограждения — в виде барьеров или конусов. Не секрет, что многие из них по чистой случайности (а то и по невнимательности водителей) получают повреждения. Некоторые автомобилисты не считают нужным остановиться, чтобы изучить чужое имущество на предмет дефектов. И очень даже зря! Риск нарваться на серьезные последствия из-за, казалось бы, простой пластмасски достаточно велик, пишет av.by.

Свою историю необычного ДТП с участием сигнальных конусов прислал в редакцию наш читатель. Мужчина рассказал, как едва не лишился водительских прав (!) за то, что наехал на пластиковое оранжевое ограждение у торгового центра.

— А что делать в таких ситуациях? И есть ли какие-то нормы по установке сигнальных конусов? — задается вопросом автовладелец.

— Однажды, вернувшись домой из очередной поездки в торговый центр, я обнаружил, что под днищем моей Toyota застрял сигнальный конус. Первая мысль: я наехал на него на парковке. Поставил машину в гараж, извлек конус и оставил его в гараже. В тот же день улетел на отдых, — вспоминает мужчина.

Как только автовладелец прибыл в Минск, ему тут же позвонили из ГАИ. Инспектор попросил явиться для разбора ДТП с участием указанного авто. Наш читатель признается, что не сразу понял, о каком происшествии идет речь.

— Уже в ГАИ сотрудник ведомства ознакомил меня с видеозаписью, на которой я, двигаясь по территории автозаправочной станции, наезжаю на сигнальный конус, а после заправки авто уезжаю, — рассказывает белорус.

Автовладельца обвинили в совершении ДТП и скрытии с места происшествия. В совокупности эти два проступка могли бы сделать мужчину пешеходом — лишить его водительского удостоверения!

— Я пытался достучаться до здравого смысла, предложил вернуть конус на АЗС либо купить новый! Однако мне сказали, что дело завели и могут предложить минимальное наказание за данные правонарушения. В итоге я согласился и отделался штрафом, — вспоминает автомобилист.

После происшествия прошло некоторое время, и наш читатель стал забывать об инциденте. И вот уже его супруга попадает в похожую ситуацию...

— Жена, разворачиваясь возле въезда в одно из минских предприятий, зацепила сигнальный конус, который ограничивал парковку возле проходной. Она остановилась и, помня мою историю, сразу же позвонила мне с вопросом, что делать дальше в этой ситуации. Охранник потребовал с нее внести деньги в кассу предприятия, но потом появился начальник караула и сказал, что можно уезжать, поскольку конус и так уже был весь поврежден. Мол, хуже ему не стало...

Как видим, ситуация одна. А вот последствия могут быть абсолютно разными.

Является ли инцидент на дороге с участием сигнального конуса ДТП? И каким законодательным актом закрепляется данный факт? Может ли человек быть лишен водительских прав, если сбил или повредил пластиковый элемент и уехал, не заметив это? Такие вопросы мы отправили в отделение агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома (автор публикации проживает в Гродно). Однако накануне выхода материала журналисту av.by сказали в ведомстве, что... не могут дать ответы на вышезаданные вопросы. Работник инспекции пояснил: сотрудничать они могут только с региональными СМИ! Надо признать, данный аргумент нас обескуражил. И если мы все же получим компетентный комментарий от специалистов, в основе которого лежат ПДД и нормативные документы, мы сразу опубликуем его.

«Удивление водителя в этой ситуации мне непонятно!»

Чтобы все же прояснить историю с сигнальными конусами на дорогах и узнать, какую ответственность может понести автовладелец в случае их повреждения, мы проконсультировались с юристом Иваном Райкевичем.

— Если мы обратимся к п. 2.18 Правил дорожного движения Республики Беларусь и посмотрим на термин «дорожно-транспортное происшествие», мы увидим, что это происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица, — цитирует юрист пункт из ПДД. — Согласно п. 2 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь, оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.

— Вот что мы имеем в итоге. Водитель наехал на конус? Наехал. Вред имуществу юрлица причинил? Причинил. С места ДТП скрылся, конус оставил в гараже, вместо того чтобы отвезти обратно. Удивление водителя в этой ситуации мне непонятно, — говорит Иван Райкевич. — Так что штраф, который он получил, вполне законный и обоснованный. Уверен, мужчине это разъяснили в ГАИ.

— В ситуации, произошедшей с супругой нашего героя, все абсолютно идентично: то же ДТП, те же последствия. Разница лишь в том, что в случае с девушкой стороны, как говорится, обошлись без вызова ГАИ, договорились между собой. Соответственно, факт ДТП не зафиксирован, стороны друг к другу претензий не имеют, да и вообще они сошлись на отсутствии ущерба. Именно поэтому автомобилистка и не была привлечена к административной ответственности, — пояснил юрист Иван Райкевич.

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