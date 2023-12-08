ISW: ВСУ ежемесячно ликвидируют больше оккупантов, чем Кремль вербует на войну 8.12.2023, 11:31

Американские аналитики привели интересные цифры.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуации с потерями в рядах ВС РФ.

Эксперты заявляют, что на этих участках фронта враг так не наступает, как на Авдеевском направлении, а значит там потери в разы больше.

В Генштабе Украины заявляли, что в период с 10 по 26 октября на Авдеевском направлении и в районе Марьинки враг недосчитался 5 тысяч военнослужащих.

МО РФ хочет сохранить в целости свою бронетехнику, поэтому делают ставку на массированные пехотные штурмы. Большие потери в рядах врага и на Херсонщине.

С 17 октября по 17 ноября было ликвидировано 1200 оккупантов и еще 2200 стали «300-ми».

В ISW уверены, что большие потери у врага и на Запорожском направлении, где ВСУ продолжают бить армию РФ.

Аналитики не могут подтвердить или опровергнуть информацию из Генштаба Украины относительно потерь в рядах противника.

Однако достоверно известно, что они большие, так как враг в основном атакует с помощью пехоты.

Российские СМИ пишут, что ежемесячно в ряды ВС РФ вливается от 20 до 40 тысяч человек. На деле этот показатель может быть ниже, чем уровень ежемесячных потерь ВС РФ в войне против Украины.

Высокие потери в рядах противника не позволят Кремлю пополнить или сформировать новые подразделения для войны против Украины.

Однако в Москве могут позволить себе восполнять потери на поле боя, вербуя в ряды ВС РФ новых желающих.

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