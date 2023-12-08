Ситуация радикально изменилась: Гиркин предрек важные события в РФ 8.12.2023, 13:12

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Игорь Гиркин

Страна вступила в период острой нестабильности.

Россия оказалась на пороге смуты, первым звоночком которой стал неудавшийся военный мятеж Евгения Пригожина.

Такое заявление сделал российский диверсант, чекист Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью, которое дал из российского СИЗО, передает Диалог.UA.

«Ситуация радикально ухудшилась, страна вступила в период острой нестабильности», - заявил Стрелков.

Он заверил, что стабильность, которую пытается демонстрировать путинский режим, это лишь иллюзия.

Война против Украины затянулась, и нет оснований говорить о выполнении хоть каких-то ее целей.

Перемирия, о котором мечтают в Кремле, ждать не стоит.

«Война перевалила за двадцать первый месяц, конца и края ей не видно, (...) на горизонте не просматривается никакого выполнения планов «СВО" (...), а жалкие причитания чиновников о готовности к переговорам (...) лишнее тому свидетельство», - заявил Стрелков.

Он уверен, что Россию впереди ждет катастрофа и смута.

«Ничьей (в войне против Украины - ред.) не будет, а поражение (...) приведет к национальной катастрофе, которая своими масштабами на порядок превысит ущерб жертв, которые уже понесены», - уверяет российский чекист.

Напомним, Стрелков был арестован в июле нынешнего 2023 года по статье об «экстремизме». Поводом стало то, что чекист начал жестко критиковать Кремль за военные неудачи в войне. Непосредственно перед арестом он начал публично оскорблять главу РФ Владимира Путина.

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