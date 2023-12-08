Ситуация радикально изменилась: Гиркин предрек важные события в РФ
- 8.12.2023, 13:12
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Страна вступила в период острой нестабильности.
Россия оказалась на пороге смуты, первым звоночком которой стал неудавшийся военный мятеж Евгения Пригожина.
Такое заявление сделал российский диверсант, чекист Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью, которое дал из российского СИЗО, передает Диалог.UA.
«Ситуация радикально ухудшилась, страна вступила в период острой нестабильности», - заявил Стрелков.
Он заверил, что стабильность, которую пытается демонстрировать путинский режим, это лишь иллюзия.
Война против Украины затянулась, и нет оснований говорить о выполнении хоть каких-то ее целей.
Перемирия, о котором мечтают в Кремле, ждать не стоит.
«Война перевалила за двадцать первый месяц, конца и края ей не видно, (...) на горизонте не просматривается никакого выполнения планов «СВО" (...), а жалкие причитания чиновников о готовности к переговорам (...) лишнее тому свидетельство», - заявил Стрелков.
Он уверен, что Россию впереди ждет катастрофа и смута.
«Ничьей (в войне против Украины - ред.) не будет, а поражение (...) приведет к национальной катастрофе, которая своими масштабами на порядок превысит ущерб жертв, которые уже понесены», - уверяет российский чекист.
Напомним, Стрелков был арестован в июле нынешнего 2023 года по статье об «экстремизме». Поводом стало то, что чекист начал жестко критиковать Кремль за военные неудачи в войне. Непосредственно перед арестом он начал публично оскорблять главу РФ Владимира Путина.