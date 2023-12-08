Ликвидация хлама 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

8.12.2023, 13:17

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Илья Кива

Одиозный фрик пал жертвой неизвестного киллера.

В Подмосковье произошла странная ликвидация. Одиозный политический фрик Илья Кива пал жертвой неизвестного киллера. 46-летний погибший был одиозной персоной, своего рода политической проституткой, которую для самых грязных акций использовали его кукловоды из российских спецслужб. Если нужно было дискредитировать какую-либо инициативу либо идею в Украине, то сразу же, как чертика из табакерки вынимали Киву. Он, если промотать всю его карьеру, является скорее актером, паяцем, который являлся типичной медиа-пустышкой без какой-либо реальной поддержки и влияния.

Российские спецслужбы видели в Киве инструмент для позиционирования всего украинского политикума, как некой страны дураков, где подобные Киве персонажи могут сделать большую карьеру. Также убитый использовался в качестве рупора различного рода выгодных для Кремля тезисов, которые потом тиражировались в качестве некой глубинной альтернативы официальной политике украинского руководства.

Конечно Кива вел более сложную политическую жизнь, чем просто тупой инструмент для разлива грязи. Он подрабатывал в таких проектах, как Социалистическая партия и Оппозиционный блок, и даже смог получить мандат народного депутата Украины. Но общее в его почерке всегда одно: украинофобия, евроскептицизм, подспудное заискивание перед путинизмом.

Особенно раскрылся Кива после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Тогда, заранее бежав из страны в Москву, он начал распространять капитуляционные призывы. За день до начала войны он призвал РФ и Беларусь освободить Украину от оккупации, дескать страна не имеет будущего из-за «неонацистского» влияния. Кроме того, по мнению Кивы, которое к слову совпало с идеями Путина: украинцы, россияне и белорусы – один народ. Вторжение он подавал, как «освобождение». Однако на пятый день боевых действий, когда план «Киев за три дня» пережил фиаско, он сменил риторику и начал трезвонить о «трагедии» двух стран, обвиняя украинское руководство в нежелании сдаваться на благо оккупантов.

Собственно после этого интерес ФСБ к Киве резко упал. Он оказался бесполезным, ведь раскрылась его ничтожная и предательская сущность.

Подобно Медведчуку и Цареву, Кива был из числа сбитых летчиков, а потому и ликвидировать его особого смысла для украинской стороны не было.

А вот для Лубянки их протеже стал токсичной обузой. Здесь речь идет о его нестабильном поведении, распространении паранойи, которая пугала прочую российскую агентуру. Также связи Кивы с эскортницами делали плохую репутацию для российской спецслужбы, которая по украинскому направлению должна была работать буквально с падалью.

Соответственно, вероятно было принято решение подставить Киву под удар. Иными словами слить, как отработанный материал. Далее не так важно кто исполнил ликвидацию. Просто такая стандартная судьба постигает всех тех, кто встает на путь прогиба под Лубянку, но в какой-то момент превращается для них в бесполезный хлам.

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