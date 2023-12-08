Ford представил инновационный пикап с автопилотом

Ford представил инновационный пикап с автопилотом1
- 8.12.2023, 13:32
Авто можно управлять удаленно.
Компания Kodiak Robotics создала инновационное авто с технологиями автономного вождения на базе пикапа Ford F-150. Новинка предназначена для военных США. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Ford F-150 от Kodiak Robotics способен самостоятельно передвигаться по дорогам и бездорожью. Благодаря этому автомобиль можно использовать для разведки, наблюдения и выполнения других миссий с высоким риском для людей.
Снаружи авто появились модули DefensePod, которые состоят из радара, лидара и камер. Именно они являются "глазами" автомобиля и передают все данные на встроенный компьютер.
Помимо этого инженеры настроили подвеску пикапа. Теперь он способен справиться с суровым бездорожьем.
В Kodiak Robotics заявили, что пикап может работать в районах с плохим сигналом GPS. Также автомобилем можно управлять удаленно.
Интересно то, что компания Ford не принимала участие в разработке. Пикап выбрали из-за его отличной репутации.