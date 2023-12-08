«Опешила, когда увидела чехол для компакт-дисков с ценником в $1» 3 8.12.2023, 13:46

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Белоруски рассказали о самых неудачных и лучших подарках.

Через три недели наступит главная ночь года вместе с основными ее атрибутами: шампанским, мандаринами и конечно же, подарками. Бобруйчане рассказали «Вечернему Бобруйску» о самых странных подарках, которые дарить точно не стоило, а также поделились тем, какие сюрпризы их вдохновляют.

«Я искренне верила в то, что он скажет: «Это сюрприз!»

Елена Бородина:

– В 2022 году тогда еще муж преподнес чехол для дисков. На тот момент, у нас дома было два стационарных компьютера и два ноутбука и все без дисковода (смеется). Я не догадывалась о таком подарке, т.к. намекала ему на серебряную цепочку. И мы даже смотрели варианты в ювелирных магазинах. Поэтому я опешила, когда увидела чехол с ценником в 3,5 рубля. Я искренне верила в то, что он скажет: «Это сюрприз!», но сюрприз как раз и был в том, что это и был подарок. (улыбается) Муж сказал, что это полезно. На мой вопрос: «Что туда класть, ведь дисков нет?» Он ответил, что мне стоит проявить смекалку. Смекалка не проявилась, но я не теряю надежды приспособить этот чехол. До этого его подарки тоже не отличались креативностью: лопатка для еды, букет гвоздик – эти цветы я не люблю, живая жаба – я их ужасно боюсь.

Честно, я пробовала говорить напрямую и намекать, но бесполезно (смеется).

Самый же удачный подарок на Новый год был от моей мамы. В 2021 году она подарила мне сертификат на конную прогулку. На тот момент я не отнеслась к этому серьезно, хотя это был шанс попробовать что-то новое, ведь я – за эксперименты! Но спустя время я использовала этот сертификат, и после этого полюбила верховую езду. Сейчас с удовольствием занимаюсь конным спортом – это самое лучшее занятие в мире! В этом году уже получила диплом на соревнованиях!

А новый муж, заботливый и любящий, дарит мне вещи, которые связаны с верховой ездой.

Когда я выбираю подарок, то исхожу из интересов того, кому буду его вручать. Например, если у человека есть хобби, то стараюсь подарить что-то связанное с ним. Если хобби нет, то пусть это будет что-то уникальное: сейчас множество вариантов – от букета из колбасы до изделий ручной работы. Можно подарить сертификаты на поездку на квадроциклах, сплав на байдарках, поездку в аквапарк. Но если фантазия иссякла, то дарю деньги, ведь никто никогда не скажет – у меня уже такие есть! (смеется)

«Увидела подарок – обомлела»

– 10 лет назад сестра мне подарила советскую мясорубку, которой не пользовались. Когда увидела подарок – обомлела (смеется), ведь у многих уже все электрическое. Спросила, а зачем она мне? Сестра ответила, что пригодится! Мясорубку отвезли на дачу, думала, может там пригодится, но пока не пригодилась. Может в тот раз так случилось из-за того, что мы всегда подарки обговаривали, а тогда не обсудили.

После того случая сестра кроме денег мне уже ничего не дарила. (смеется)

Самый же удачный подарок для меня – это путешествие. Только эмоции остаются с нами на всю жизнь. Муж знает мою слабость, поэтому дарит либо деньги, либо сразу билеты куда-нибудь.

Сама же я чаще всего дарю деньги, могу и подарок, но для этого мне точно надо знать, что хочет близкий человек.

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