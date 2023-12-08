Очереди на границе перед выходными растут 1 8.12.2023, 14:42

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Самым загруженным на пути в Евросоюз из Беларуси остается польский погранпереход.

Обновленные данные Госпогранкомитета Беларуси говорят о том, что по состоянию на 12:00 очередь на въезд в Евросоюз составляла 3375 грузовых авто, при этом больше всего авто в очередях в Литву.

На белорусско-литовской границе наибольшее количество грузовиков ожидает въезда в Шальчининкай (Бенякони) – около 900 транспортных средств. Контрольные службы данного погранперехода за 24 часа пропустили на свою территорию всего 39% фур.

По данным ГПК Беларуси на 12:00, очереди фур на белорусско–литовском направлении составляли:

Котловка – 330,

Каменный Лог – 480,

Бенякони – 890,

Привалка – 155.

В очереди в Латвию 420 грузовых автомобилей (Григоровщина).

Самым загруженным на пути в Евросоюз остается польский погранпереход Кукурыки (Козловичи). Въезда в ЕС через единственный функционирующий для грузовиков польский пункт пропуска ожидают 1100 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию около 70% транспорта от нормы, сообщает ГПК Беларуси.

Легковых авто на въезд в ЕС больше всего (по состоянию на 12:00) было тоже на белорусско-литовском направлении. Перед всеми литовскими пунктами пропуска суммарно фиксируется более 140 единиц легкового транспорта:

Котловка – 50,

Каменный Лог – 40,

Бенякони – 25,

Привалка – 30.

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