Очереди на границе перед выходными растут

Очереди на границе перед выходными растут1
- 8.12.2023, 14:42
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Самым загруженным на пути в Евросоюз из Беларуси остается польский погранпереход.
Обновленные данные Госпогранкомитета Беларуси говорят о том, что по состоянию на 12:00 очередь на въезд в Евросоюз составляла 3375 грузовых авто, при этом больше всего авто в очередях в Литву.
На белорусско-литовской границе наибольшее количество грузовиков ожидает въезда в Шальчининкай (Бенякони) – около 900 транспортных средств. Контрольные службы данного погранперехода за 24 часа пропустили на свою территорию всего 39% фур.
По данным ГПК Беларуси на 12:00, очереди фур на белорусско–литовском направлении составляли:
Котловка – 330,
Каменный Лог – 480,
Бенякони – 890,
Привалка – 155.
В очереди в Латвию 420 грузовых автомобилей (Григоровщина).
Самым загруженным на пути в Евросоюз остается польский погранпереход Кукурыки (Козловичи). Въезда в ЕС через единственный функционирующий для грузовиков польский пункт пропуска ожидают 1100 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию около 70% транспорта от нормы, сообщает ГПК Беларуси.
Легковых авто на въезд в ЕС больше всего (по состоянию на 12:00) было тоже на белорусско-литовском направлении. Перед всеми литовскими пунктами пропуска суммарно фиксируется более 140 единиц легкового транспорта:
Котловка – 50,
Каменный Лог – 40,
Бенякони – 25,
Привалка – 30.