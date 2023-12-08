«Дима-кнопка»: cтало известно, кто носит «ядерный чемоданчик» за Путиным

«Дима-кнопка»: cтало известно, кто носит «ядерный чемоданчик» за Путиным3
- 8.12.2023, 15:05
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Озвучены фамилии и звания.
Российские журналисты выяснили, что сопровождают российского диктатора Владимира Путина и охраняют его «ядерный чемоданчик» два офицера службы безопасности РФ.
Об этом говорится в материале российского издания «Проект».
Отмечается, что офицеры постоянно сопровождали Путина по крайней мере до 2019 года.
Один из них — капитан первого ранга Дмитрий Шумейко, но в телефонных книжках коллеги Кремля записывают его как «Дима-кнопка», говорится в исследовании.
Отмечается, что семья Шумейко недавно отдыхала под Алуштой, а до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину они провели отпуск в Италии.
Другим «охранником ядерного чемоданчика» оказался Владимир Полещук, капитан первого ранга.
«Ядерный чемоданчик» — условное название для чемодана с якобы набором кодов для запуска ядерных ракет, который кремлевский диктатор постоянно носит с собой.
Журналисты также подсчитали, что за последний год Путин провел минимум 112 встреч, во время которых он близко контактировал с людьми, которые не сидели при этом на карантине.
Всего с ноября 2022 года по октябрь 2023 года Путин «провел» 521 публичную встречу, на 43% из которых диктатор дистанцировался, а на еще 36% - встречался только после проведения предварительного карантина.