Как развестись белорусам, которые не могут вернуться из-за границы 1 8.12.2023, 15:18

Юристы предостерегают от обращения в консульство Беларуси.

По заявлениям белорусских властей, за последние три года страну покинуло более 350 тысяч граждан. Многие опасаются вернуться домой, даже чтобы поменять паспорт - задержать могут уже на границе. А как быть супругам, которые хотят развестись? DW рассказывает о трех вариантах за границей.

Как оформить развод, если один из супругов за границей?

Андрей покинул Беларусь в 2021 году - его несколько раз задерживали за участие в протестах, после на допрос вызвал уже следователь - стало понятно, что может грозить уголовное преследование. Дома остались жена и ребенок. Спустя два года супруги приняли решение развестись. «Жена не может ко мне переехать, отношения стали ухудшаться. И честно говоря, я не хочу, чтобы им что-то угрожало из-за меня - родным неоднократно звонили силовики. Судя по последним новостям, могут и с обыском прийти», - поясняет собеседник.

На развод подала жена Андрея. В суде она пояснила, что супруг не может явиться на процесс, так как уехал за границу. Мужчина в письменном заявлении в суд подтвердил, что согласен с расторжением брака - и супругов развели.

Юрист Юлия Леванчук отмечает, что и до 2020 года суды рассматривали бракоразводные процессы в отсутствие заявителей - позицию представляли их адвокаты. «Иногда супруги в таких плохих отношениях, что не могут находиться на одной территории, - поясняет специалист. - Для суда важно узнать позицию каждой стороны, а она может быть представлена как через представителя, так и в письменном виде».

При этом, отмечает Леванчук, у суда остается право обязать стороны явиться в суд. И если этого не произойдет, оставить заявление без рассмотрения.

Проще всего, по словам специалиста, развестись, если нет ни детей, ни спорного имущества. «Если супруги нормально общаются, то вопрос по детям можно урегулировать. Как правило, дети остаются с матерью, отцы этому не препятствуют, - поясняет юрист. - Сложнее дело обстоит с имуществом, которое хотят разделить. Вряд ли суд пойдет на это, возникнут вопросы с дальнейшей регистрацией, например, квартиры, а бывшие супруги находятся за границей».

Как оформить развод, если за границу уехали оба супруга?

Елена уехала вместе с мужем еще в 2020-м. За это время отношения разладились, больше года супруги живут раздельно. «Я собралась купить машину и задумалась, стоит ли это делать, официально находясь в браке, ведь тогда формально это будет считаться совместно нажитым имуществом, - рассказала собеседница. - И я не могу исключить, что в будущем не возникнет проблем с мужем, хотя мы и не живем вместе». Вернуться в Беларусь семья не может - и муж, и жена участвовали в протестах, против них завели уголовное дело.

«Я обратилась к адвокату, который сказал, что можно попробовать через представителя обратиться в суд, - продолжает Елена. - У нас нет с супругом общих детей, на мое имущество в Беларуси он не претендует».

По словам женщины, она в письменном виде изложила свою позицию и отправила в суд. То же сделал и супруг - он согласен на развод. «Решения по нашему заявлению пока нет, адвокат предупредила, что это может растянуться на несколько месяцев, - поясняет Елена. - Но я была приятно удивлена, что у нас вообще заявление приняли, ведь ни я, ни муж лично в суд приехать не можем».

На фоне увеличения разводов пленум Верховного суда в 2022 году принял постановление, где указано, что судья должен проконтролировать, чтобы в исковом заявлении были указаны аргументы, что семья окончательно распалась, а затем детально изучить причины и выяснить, можно ли все-таки примирить супругов. Для этого нужно, чтобы на процессе были оба участника. Не будет ли это препятствием для супругов, которые не могут явиться в суд?

Юлия Леванчук отмечает, что суды формально подходят к этому вопросу - каждой паре обязательно дают три месяца для примирения, достижения соглашения о детях и общем имуществе. После этого судья может предоставить еще полгода, то есть девять месяцев - максимальный срок. «Судья не медиатор и не психолог, чтобы детально разбираться, почему распалась семья, как помирить мужа и жену, - говорит специалист. - Суды и так перегружены».

Можно ли развестись за границей?

Если оба супруга постоянно живут за границей, они могут обратиться в белорусское консульство. Однако рассматриваются только заявления от супругов, которые приняли обоюдное решение, не имеют несовершеннолетних детей и споров об имуществе, - по сути, консульство выполняет роль ЗАГСа. Стоит такая услуга 200 евро.

Этот вариант не подходит белорусам, которые находятся под международной защитой из-за политического преследования - юристы не рекомендуют им заходить на территорию консульства или посольства. Кроме того, указ Лукашенко, изменивший работу загранучреждений, дает право сотрудникам диппредставительств изымать у граждан паспорта, если на то будут «основания», их перечень не прописан.

Еще один вариант - обратиться в местный суд. Такое право тоже есть у тех, кто постоянно живет за границей. Как пояснила юрист Юлия Леванчук, в заявлении один из супругов указывает, что брак распался и по какой причине. Также в иске указывается, есть ли у супругов несовершеннолетние дети, на кого следует возложить исполнение родительских обязанностей, размер алиментов и другие существенные для заявителя аргументы.

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