«Васильича или кого хотите выбирайте» 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.12.2023, 15:59

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Не зря старуха-космонавтка суетилась.

Какая нечаянная радость! Путин таки объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

А то народ уже думал: не зря ли баба Валя Терешкова поправку про обнуление предыдущих путинских сроков в Конституцию предложила? Вдруг возьмет Владимир Владимирович и откажется идти на пятый срок. Скажет: «Васильича или кого еще хотите - выбирайте, а я, как этот, римский император, как его там - ну, Мединский, подскажи, - пойду капусту сажать».

Но, нет, не зря старуха-космонавтка суетилась, и другая - Памфилова - не зря залудила трехдневные выборы - с 15 по 17 марта. Пеньки в боевой готовности, все будет пучком!

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