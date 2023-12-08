В Беларусь идут теплые воздушные массы из Западной Европы 8.12.2023, 16:19

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Прогноз погоды на 9-11 декабря.

9 декабря погодные условия Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северо-восточной половине сохранится влияние влажной воздушной массы, сообщает сайт pogoda.by.

Преобладание облачной погоды. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег, местами ожидаются слабые туман и гололед. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

10 декабря скажется влияние влажных неустойчивых воздушных масс, поступающих с территории Украины. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, максимальная днем 0..-7°С.

11 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы. Облачно. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах страны ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.

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