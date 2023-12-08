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В Бресте Audi переехала лежащую на дороге женщину

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  • 8.12.2023, 16:32
  • 4,182
В Бресте Audi переехала лежащую на дороге женщину

Женщина погибла.

Женщина погибла под колесами легковушки в Бресте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 8 декабря около 04.30. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Audi двигался по улице Московской и вблизи дома № 422 совершил наезд на 48-летнюю жительницу Жабинковского района, которая лежала на проезжей части дороги.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что она не была обозначена световозвращающими элементами.

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