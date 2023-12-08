РФ пыталась использовать Майка Тайсона и Элайджу Вуда для дискредитации Зеленского 8.12.2023, 17:04

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Майк Тайсон

Задумка не сработала.

Кремлевские пропагандисты запустили масштабную кампанию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, однако специалисты из Центра анализа угроз Microsoft их разоблачили, пишет New Voice.

Об этом со ссылкой на соответствующий отчет пишет The New York Times.

Как сообщается, россияне решили привлечь к реализации своего плана ряд знаменитостей, использовав для этого сервис Cameo, с помощью которого можно за определенную сумму заказать персональное видеообращения различных известных людей.

Впрочем, задумка россиян не сработала, поскольку представитель Вуда сразу же заявил, что обнародованное обращение не было адресовано Зеленскому, и вообще не имеет никакого отношения к Украине, РФ или развязанной ею войне.

Кроме того, было обнародовано фейковое обращение к Зеленскому легендарного боксера Майка Тайсона, для которого вообще было использовано его старое и никак не связанное со всем этим видео.

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