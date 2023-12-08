Клоунада от Путина

Клоунада от Путина1
- Иван Преображенский
- 8.12.2023, 17:45
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Сенсация! Шок! Видео!
Аудио! Ехал Путин через Путин видит Путин в реке Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.
Путин сам сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.
С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. И, представьте себе, он Путина уговорил, какая неожиданность.
Эту клоунаду они пытаются продолжать как увлекательное шоу. Как по мне, можно уже сейчас, не дожидаясь электорального спектакля, объявить Путина победителем, а значит, узурпатором и заранее признать предстоящие «выборы» нелегитимными. Собственно это было бы лучшей стратегией для российской оппозиции.
Иван Преображенский, Telegram