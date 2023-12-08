ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области 8.12.2023, 20:51

Ситуация на фронте 8 декабря.

В Украине на фронте в течение суток произошло 77 боевых столкновений. Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области, отражают атаки оккупантов по всей линии соприкосновения, обстановка остается сложной.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки противника

Войска РФ нанесли 27 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам.

С начала суток российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистическую ракету "Искандер-М" и 6 зенитных управляемых ракет С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В результате террористических атак захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 77 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Локня, Искрисковщина, Грабовское, Середина Буда Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гранов Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку врага, который пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей в районе Спорного Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Серебрянки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении бойцами ВСУ было отражено 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Временного Яра Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 32 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону войск ВСУ.

Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Бердичи, Авдеевка, Степное, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 20 безуспешных атак на позиции украинских защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Острое, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Волшебное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись город Херсон и Ивановка Херсонской области.

Наступление бойцов ВСУ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Защитники продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери оккупантов

В течение суток подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭС российских оккупантов.

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