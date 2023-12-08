Ученые рассказали, как улучшить качество жизни пожилых людей 2 8.12.2023, 21:34

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В исследовании приняли участие около полутора тысяч людей старше 60 лет.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что недостаточная физическая активность приводит к снижению качества жизни пожилых людей. Результаты опубликованы в BioMed Central (BMC).

В исследовании приняли участие около полутора тысяч людей старше 60 лет. Ученые зафиксировали данные о состоянии психического и физического здоровья добровольцев, а также измерили их уровень повседневной активности с помощью акселерометров — приборов для измерения ускорения, который работает как датчик изменения положения объекта в пространстве. Наблюдение за участниками велось в течение шести лет.

С начала эксперимента как у мужчин, так и у женщин время, ежедневно затрачиваемое на физическую активность, снизилось примерно на 24 минуты. Тем не менее, люди, которые много двигались, сообщили о более высоком качестве жизни. Это показатель формировался на основании заполнения участникам специализированных опросников. Они включали в себя вопросы о том, чувствуют ли добровольцы удовлетворенностью жизнью и благополучие, способны ли они самостоятельно заботиться о себе, стабильно ли их настроение и здоровье.

Больший процент положительных ответов на эти вопросы коррелировал со снижением риска госпитализации на 4,2% и вероятности проживания более короткой жизни на 6,9%. Это значит, что активность может быть средством профилактики развития различных заболеваний и их обострений.

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