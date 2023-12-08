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Зеленский провел очередную Ставку

  • 8.12.2023, 22:48
Зеленский провел очередную Ставку
Владимир Зеленский

Обсуждали ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него обсуждалась оперативная ситуация на фронте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение главы государства.

«Провел заседание Ставки. Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации. Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг», - заявил он.

Зеленский поблагодарил всех солдат и командиров за стойкость, отвагу.

«Задача нашего государства — и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, — проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины — нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего - и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью», - подчеркнул он.

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