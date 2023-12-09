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Лукашенко не собирается возвращаться в Беларусь?

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  • 9.12.2023, 9:59
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Лукашенко не собирается возвращаться в Беларусь?

Диктатор после Китая и ОАЭ улетел в Африку.

Пресс-служба диктатора Александра Лукашенко сообщила, что он пока не собирается возвращаться на родину и посетит ряд стран Африканского континента с «официальным визитом».

Пресс-служба не уточнила, какие именно страны собирается посетить Лукашенко. Ранее речь шла о возможном визите в Экваториальную Гвинею. Вчера туда приехал глава МИД Беларуси Сергей Алейник.

Напомним, Лукашенко прилетел в ОАЭ 29 ноября. Целью визита называлось участие в климатическом саммите под эгидой ООН.

3 декабря Лукашенко вылетел в Китай и вернулся в ОАЭ на следующий день.

Затем несколько дней пресс-служба не сообщала о его времяпрепровождении в ОАЭ, а вчера опубликовала кадры встречи семьи Лукашенко с президентом ОАЭ.

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