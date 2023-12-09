Что будет, если белорусский студент не явился на экзамен? 9.12.2023, 11:34

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Утверждены новые правила аттестации в вузах.

В Беларуси утверждена новая редакция правил проведения аттестации студентов.

Журналисты myfin.by узнали, что будет с теми, кто не явился на экзамен, и какие оценки будут считаться неудовлетворительными.

Как видно из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, аттестация в вузе может быть текущей, промежуточной и итоговой.

Текущая аттестация проводится в течение семестра по отдельной учебной дисциплине. Она будет проходить не менее одного раза в семестр. Формы проведения аттестации могут быть следующие, их устанавливает кафедра:

тест;

реферат;

контрольная работа;

эссе;

коллоквиум;

экспресс-опрос на аудиторном занятии;

опрос;

учебное задание;

творческая работа;

отчет о выполнении лабораторных исследований, творческих и исследовательских заданий и т. д.;

иные формы.

Результат текущей аттестации может быть оценен: оценкой по 10-бальной шкале; записью «защитил(а)» с оценкой по 10-бальной шкале или «не защитил»; отметкой «зачтено» или «не зачтено».

Положительными считаются отметки выше 4 балов, «зачтено» и «защитил(а)» с оценкой не ниже 4 баллов. Остальные отметки считаются неудовлетворительными.

В том случае, если студент пропустил текущую аттестацию или получил неудовлетворительную отметку, преподаватель может установить ему дополнительный срок для ее прохождения. Сделать это все равно придется, иначе студента не допустят к промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится за семестр. Она оценивает результаты изучения дисциплины, учебного модуля, успешность прохождения практики или выполнения индивидуального плана магистранта. Она может проходить в форме: экзамена, зачета (дифференцированного зачета), защиты курсовой работы или дифференцированного зачета по практике.

Для магистрантов формы контроля чуть иные. К вышеперечисленным добавляются дифференцированный зачет или кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине.

Если аттестация по дисциплине состоит из зачета и экзамена или защиты курсовой и экзамена, студента допустят к экзамену только после успешной сдачи зачета или защиты курсовой. Недопуск к экзамену, зачету или дифференцированному зачету оформляется решением кафедры. В случае недопуска по неуважительной причине декан факультета ставит в ведомость оценку «1 балл» или «не зачтено», у студента образуется академическая задолженность.

Согласно постановлению, если студент не явился на зачет, экзамен или защиту курсовой, то преподаватель поставит в ведомости «не явился». Декан факультета поставит в ведомость минимальную оценку или «не зачтено», а студент получит академическую задолженность, если неявка была без уважительной причины.

Итоговая аттестация проводится для определения соответствия результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ высшего образования и др.

Итоговая аттестация на уровне бакалавриата проводится в форме: государственного экзамена; государственного экзамена и защиты дипломной работы (дипломного проекта),

На уровне магистратуры в форме: государственного экзамена; государственного экзамена с защитой магистерской диссертации.

За госэкзамен и защиту дипломной работы выставляется оценка по 10-бальной шкале. За защиту магистерской диссертации – отметка «защитил(а)» с оценкой или «не защитил(а)».

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