США наложили вето на резолюцию ООН по сектору Газа
- 9.12.2023, 11:49
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Вашингтон предложил существенные поправки к тексту.
США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты Америки наложили вето на предложенное Советом Безопасности ООН требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС в Секторе Газа.
Тринадцать других членов проголосовали за проект резолюции, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами. Великобритания воздержалась.
США и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это пойдет только на пользу ХАМАС.
Вашингтон поддерживает приостановку боевых действий, чтобы защитить гражданское население и разрешить освободить заложников, захваченных ХАМАСом во время смертоносной атаки на Израиль 7 октября.
Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что проект резолюции является поспешным, несбалансированным текстом, оторванным от реальности: «Мы не поддерживаем призывы этой резолюции к неустойчивому прекращению огня, которые только посеют семена следующей войны».
США предложили существенные поправки к проекту, включая осуждение нападений ХАМАС 7 октября, в результате которых, по словам Израиля, погибли 1200 человек и 240 человек были взяты в заложники.