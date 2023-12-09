«Будь как штык – в понедельник в восемь утра» 9.12.2023, 12:31

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Легко ли зарегистрировать в Беларуси дом-призрак?

Журналист Tochka.by поговорил с белоруской, которая регистрировала дом в деревне по доверенности. Проблем с представлением интересов родственника не было, но вопросов все равно хватало.

Неудобства во дворе: легко ли зарегистрировать в

Дом, о котором пойдет речь, находится в одной из деревень Червенского района. Он достался нынешним владельцам по наследству.

В середине 1980-х жилое строение было разобрано и перевезено из другого места.

Как известно, нет ничего временного, что не могло бы стать постоянным. Предыдущий хозяин не торопился приводить жилище в достойный вид и регистрировать.

Соответственно, новый владелец получил не только наследство, но и обременения.

По закону продать участок в населенном пункте без зарегистрированного там строения нельзя. Ситуацию не изменил даже обновленный с 2023 года Кодекс о земле.

Проблема заключалась еще и в том, что в местном сельсовете вообще не было никаких данных о строении (только об участке). Нужно было регистрировать то, чего формально никогда не существовало.

Нет дома – нет дела?

Собеседница подключилась к вопросу оформления не сразу. Сначала в процесс взаимодействия с госструктурами вступил ее брат, но в силу обстоятельств затем оформил доверенность на сестру.

Он, к слову, официально получил лишь половину дома. Вторая осталась за мамой – бывшей супругой прежнего хозяина.

В местном бюро по государственной регистрации и земельному кадастру попросили оформить справку в сельсовете, подтверждающую факт наличия строения.

А там заявили, что никаких записей в так называемых домовых книгах по поводу этого дома нет, а значит, и справки быть не может.

После этапа перенаправлений друг к другу в бюро все же выразили готовность провести инвентаризацию объекта.

В Беларуси действовал указ от 11 августа 2005 г. №368 «О некоторых вопросах отчуждения жилых домов в сельских населенных пунктах». Документ предусматривал упрощенный порядок перехода права собственности при отчуждении жилых домов на селе, сведения о которых внесены в похозяйственную книгу сельского исполкома до 19 марта 1985 года и которые с этой даты не являлись предметом купли-продажи или мены.

На смену этому правовому акту пришел указ «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» от 24 марта 2021 года №116.

По нему воспользоваться упрощенным порядком отчуждения (продажи, мены, дарения) жилого дома, который не зарегистрирован в агентстве по государственной регистрации, можно, если «жилой дом по факту был построен и использовался для проживания до 8 мая 2003 года, при этом сведения о нем до указанной даты в похозяйственную книгу сельисполкома внесены не были, однако у вас имеются документы, подтверждающие предоставление вам земельного участка для строительства жилого дома в установленном законодательством порядке».

Рассматриваемый дом не числился нигде, поскольку в свое время был перевезен из другой (неизвестной) деревни.

Общие правила не всегда учитывают частный случай, который способна преподнести жизнь. Да и разобраться во всех юридических тонкостях сложно даже человеку, работающему в сельсовете.

На неоднократные вопросы, можно ли все-таки продать дом без оформления, и в сельсовете, и в Червене отвечали отрицательно – без этого никак.

Брат собеседницы решил в любом случае узаконить строение, ведь в таком виде интерес покупателей будет гораздо выше, чем если им придется его еще и регистрировать.

«Как штык – в понедельник в восемь утра»

В момент перерегистрации осенью 2022 года узаконившийся у нотариуса наследник уточнил, насколько заранее нужно записываться на инвентаризацию.

Специалисты отметили, что очередь расписана на три месяца вперед (тогда это было связано с приближением отопительного периода и регистрацией новых котлов). На вопрос, можно ли забронировать день на следующее лето, был получен ответ: «так далеко мы не записываем, позвоните за месяц». Новый собственник оказался за границей с планами приехать в июле-августе.

В мае и июне в бюро обращалась уже наша собеседница, ей говорили, что еще рано. Когда же собственник приехал и в Беларусь, и в Червень, то услышал от специалиста, что «очередь расписана на три месяца».

Душераздирающий разговор с руководителем отправил ту в какой-то кабинет, после чего брат собеседницы получил указание прибыть «как штык в восемь утра» в ближайший понедельник.

Крайне заинтересованный собственник приехал в 07:55, в дверь постучался в 08:01, а там попросили подождать 20 минут. Еще одна эмоциональная беседа с директором и ее заход в кабинет закончились словами «через пять минут специалист будет готова».

Сам процесс, к слову, занял совсем немного времени, даже с учетом отвоза и привоза инспектора. Выданный ранее счет-заказ четко указывал, что результат можно забрать 30 августа после 15:00 (спустя 15 дней).

За документом уже ездили мама, как совладелица, и наша собеседница по заранее оформленной доверенности. К их удивлению, в назначенный день и час ничего готово не было.

Очередной душераздирающий обмен мнениями привел к обещанию ускорить впоследствии изготовление техпаспорта. А желаемый документ пришлось забирать несколько позже.

Как согласовать с соседями

Очень интересное условие: если дом находится ближе чем три метра от соседнего участка (забора), нужно получить разрешение соседа. На это также потребовалось время.

К тому же, инвентаризация предполагает оценку всех строений на участке. В данном случае инспектор обязана была вписать уличный туалет, который находился с противоположной от дома стороны. В итоге согласование пришлось брать у обоих соседей (хотя покосившееся «удобство во дворе» проще было снести).

К счастью, с этим вопросов не возникло. И не должно было, ведь у соседей и слева, и справа стены домов вовсе являлись продолжениями заборов.

И если следовать логике людей, придумавших это правило, то «подвинуться» пришлось бы всей деревне.

Медленно, но верно

С данными об инвентаризации нужно обращаться в «одно окно» райисполкома. Решение надо ожидать от 15 дней до месяца – о готовности оповестит смс.

После одобрения с очередным документом (к слову, бесплатным) нужно возвращаться в бюро государственной регистрации. Уже там после оплаты очередных пошлин оформляют конечный документ – техпаспорт со схемой дома.

Весь процесс занял чуть более трех месяцев. Учитывая, что стартовал он в августе, было понятно, что выставить на продажу дом получится только ближе к следующему весенне-летнему сезону. Но очень хотелось перестать ездить в Червень до зимы.

По признанию собеседницы, в процессе регистрации, по сути, нет ничего сложного. Госпошлины вполне подъемные.

Жаль только время, которое приходилось тратить на лишние поездки из Минска, и нервы, когда обещанное не выполняют в указанный срок, вероятно, из-за кадрового голода на местах.

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