«Откликнулся на вакансию — а там такой прикол» 3 9.12.2023, 13:59

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Белорусский айтишник рассказал о компании, которая хочет знать о кандидате всё, а потом еще и следит.

Белорусский айтишник откликнулся на вакансию, предлагающую удаленную работу из Минска, а компания сбросила ему ссылку на большой опросник.

Он попробовал заполнить, не одолел и решил поделиться с dev.by.

— Думаю, компания Rapidseedbox заслуживает небольшой публикации, — написал айтишник. — Ребята в отклике на вакансию просят не только скинуть линк на резюме и LinkedIn-профиль, но также пройти психологические тесты, записать о себе видео, рассказать о предыдущей работе и зарплате, а также дать контакты своего руководителя и коллег. На первый взгляд, выглядит максимально неуважительно к соискателю.

Rapidseedbox — продуктовая компания, о происхождении которой трудно судить. Судя по профилю в LinkedIn, штаб-квартира находится на Сейшельских островах, число сотрудников — 11-50. При этом компания хайрит в российских городах и в Минске, ищет инженеров Linux, дизайнеров, менеджеров по развитию бизнеса.

Заглянули в гугл-форму по ссылке и увидели длинный перечень вопросов, от персональных данных и желаемой зп до «ваших трех суперспособностей» и «где вы себя видите через 2-3 года».

Практически на старте работодатель предупреждает, что использует тайм-трекинг от Hubstaff и спрашивает, окей ли это. Перед тем, как дать ответ, стоит погуглить. Если верить разработчику, ПО позволяет не только отслеживать, с какими сайтами и приложениями работает сотрудник, но и периодически делать снимки экрана.

Если это ОК, пройдите, пожалуйста, два психологических теста. И пришлите скриншоты результатов.

А еще запишите селфи-видео о своих сильных и слабых сторонах.

Но сломался программист даже не на видео, а на блоке вопросов про предыдущих работодателей. Компания хочет знать все: как звали менеджера, начальную и текущую зп, почему уволились и т. п.

— Вопросы и психологические тесты меня утомили, — говорит айтишник. — А когда пошли вопросы про зарплату, коллег и прочее, я решил, что отвечать не имеет смысла.

При этом он отмечает, что в самой вакансии ничто не предвещало такого поворота:

— Внешне все выглядит неплохо, — объясняет читатель свой интерес к вакансии. — Стек мне подошел, и компания давно на рынке: написано, что с 2008 года. Обычно в таких компаниях хорошо отлажены процессы и там довольно приятно работать. Откликнулся, а тут такой прикол.

Может, гипертребования нанимателя — еще один симптом кризиса на рынке? Айтишник так не думает.

— Скорее, это кейс про конкретную компанию, а не про ситуацию на рынке. Я общался со многими, но ни в одной такого не видел. У той же «Лесты» есть свои странности, но общение с ними всегда уважительное и адекватное.

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