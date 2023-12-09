Экс-спичрайтер Кремля: Патрушев пытался отговорить Путина от участия в «выборах» 2 9.12.2023, 14:55

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Но тут появился Жога с буквой «V».

Объявление о намерении участвовать в выборах - это очень важный шаг для любого политика, пишет российский политолог, экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов:

— Каждое слово, прозвучавшее в этот момент, имеет значение. Именно в момент выдвижения начинает формироваться повестка кампании и даже больше - не только повестка кампании, но и повестка всего следующего срока, всей каденции. Список приоритетов последней.

Послушайте, что вчерашний Жога наговорил Путину, и вы убедитесь, что выдвижение было организованно в высшей степени непрофессионально. Получилось, что президент идет на следующий срок для решения проблемы интеграции Донбасса в состав России. Это чуждая подавляющему большинству граждан страны повестка. Если не считать весны 2014 года, когда конфликт на востоке Украины только начинался и процент россиян, согласных с включением сепаратистских территорий в состав России, приближался к 50 процентам, во все последующие годы он не достигал и 30 процентов. Средний показатель в последние годы колебался в районе четверти от общего числа избирателей. То есть, «ДНР» и «ЛНР» никогда не занимали умов россиян настолько, чтобы их можно было ставить в центр повестки. Привязка выдвижения к теме Донбасса лишь усилит у жителей страны ощущение, что Путин бесконечно далек от реальных нужд населения страны, что он окончательно ушел в астрал и витает в каких-то там геополитических облаках.

Источники в окружении Кириенко неоднократно предупреждали общественность, что о своем выдвижении Путин объявит на выставке, посвященной хозяйственным достижениям страны; они рассказывали, что тема СВО будет сдвинута на периферию предвыборной повестки. Кремлевские политтехнологи понимают то, о чем я написал выше, - люди устали и от СВО, и от Украины, и от Донбасса, поэтому не надо пытаться кормить их ими в качестве главного блюда.

Думаю, Песков не лукавил, когда сказал, что вчера имела место импровизация. Куратор предвыборной тематики Кириенко готовил совсем другой сценарий и прописывал совсем другие слова. Однако Кириенко предполагает, а Путин располагает. Жога бухнулся к президенту в ноги и тот не смог отказать «герою». Впрочем, не исключаю, что вдохновленный антуражем, Путин перед мероприятием сам отдал команду быстренько подготовить «глас народа», с тем, чтобы ему ответить. Он мог решить, что, мол, все равно скоро выдвигаться, так почему не здесь? Вокруг все так пафосно, красиво, державно…

***

Силовики во главе с Патрушевым пытались отговорить Путина от идеи участия в выборах. Они предлагали ввести военное положение, покончить «со всеми этими играми в демократию»и незамедлительно начать массовую мобилизацию. Дескать, «не время сейчас заниматься ерундой, Родина в опасности». Путин это их предложение отверг. Он понимает, что ему нужна инъекция свежей легитимности, потому что старая изрядно поистрепалась и поблекла. Однако отвергнув силовиков в главном, Путин теперь пытается соответствовать их запросам в остальном. Президент как бы говорит своим политтехнологам: «Ок, я вас послушался, иду на выборы. Но как именно эти выборы делать, я буду решать сам». Поэтому и Жога появился, и вчерашнее решение сделать букву «V» визуальным символом кампании было принято.

Вполне может так статься, что сдвинуть тему СВО на периферию повестки Кремлю так и не удастся. Путин с силовиками не позволят.

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