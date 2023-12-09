В Воронеже таинственно расстреляли военного летчика РФ с позывным «Бес»3
- 9.12.2023, 15:00
- 3,664
Оккупант находится в тяжелом состоянии.
Таинственное происшествие случилось в российском городе Воронеже. Неизвестные расстреляли военного летчика РФ с позывным «Бес». Оккупант находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил 9 декабря известный российский Z-канал Fighterbomber, связанный с ВКС РФ, передает dialog.ua.
«По расстрелу летчика с позывным «Бес» в Воронеже, инфы мало», - сообщил ультраправый ресурс РФ.
Он уверяет, что «Бес» якобы закрывал собой троих детей. Сейчас оккупант в тяжелом состоянии в больнице.
Отметим, что Воронеж находится примерно в 200 км от украинских границ.