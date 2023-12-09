Топ-5 позитивных и легких фильмов, которые не теряют актуальности с годами 9.12.2023, 16:29

Они поднимут настроение.

Вar24 предлагает к просмотру самые крутые комедии, которые быстро поднимают настроение и заряжают энергией на предстоящую неделю.

Что еще может зарядить энергией и настроить на волну хорошего настроения, если не просмотр легких комедийных фильмов.

«Чумовая пятница»

В ролях: Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон.

Рейтинг: 7.0.

Доктор Тэсс Колман не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной. Их жизненные установки и вкусы расходятся буквально во всём. Это касается не только моды, причёсок и музыки, но также мужчин. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальных пристрастий дочери, а Анна не выносит жениха своей матери, хотя свадьба назначена уже на субботу. Однажды в четверг эти разногласия достигают предела. И вот судьба решает подкинуть им испытание — рано утром в пятницу мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами…

«Шпион»

В ролях: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу.

Рейтинг: 7.1.

Сьюзан Купер всю свою жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Однако, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Понимая, что осуществить свою мечту практически невозможно, она все-таки продолжает надеяться на лучшее и с нетерпением ожидает своего шанса. И вскоре судьба дарит ей такую возможность. Лучший агент проваливает секретное задание, в ходе которого он должен был выяснить местонахождение ядерной бомбы, но, совершенно случайно, застрелил единственного человека, владеющего этой информацией.

Через некоторое время службе разведки становится известно, что Рейна Боянова знает, где находится бомба, но она также знает в лицо всех секретных агентов ЦРУ. Теперь у руководства не остается другого выбора, как воспользоваться услугами Сьюзан Купер, но сможет ли она справиться со столь сложной миссией?..

«Школа рока»

В ролях: Джек Блэк, Джоан Кьюсак, Майк Уайт, Сара Силверман.

Рейтинг: 7.2.

После нескольких лет подъема блестящая карьера рок-звезды Дьюи Финна заканчивается полным провалом. Все, что его теперь ждет, это неоплаченные долги и тяжелая депрессия. Но, перехватив не предназначавшийся ему телефонный звонок и придя в изумление от зарплаты (650 долларов в неделю), Дьюи устраивается работать в частную школу.

Его отношение к музыке и детям творит там чудеса, и вскоре появляется возможность начать звездную карьеру заново. Нужно только выиграть конкурс лучших рок-групп – и все проблемы легко разрешатся. Дьюи полон оптимизма, ведь вместе с ним его новый друг — девятилетний Зак, виртуозно играющий на гитаре!

«Стажер»

В ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй.

Рейтинг: 7.6.

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — еще не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин.

«Всегда говори «ДА»

В ролях: Джим Керри, Зои Дешанель, Брэдли Купер.

Рейтинг: 7.8.

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение…

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